Rick Winkelman is sinds eind jaren 70 al autosportfanaat. Natuurlijk is de Formule 1 belangrijk voor de journalist, maar ook de Amerikaanse racerij trekt hem enorm. Sinds 2015 doet Winkelman commentaar bij de NASCAR voor Ziggo Sport. Zijn passie voor Amerikaanse autosport kwam ook al vroeg opzetten. “Toen ik begin deze eeuw bij RTL werkte heb ik veel dingen als Champ Car, IndyCar en de Indy 500 gedaan als verslaggever. Ik vond het sowieso al leuk, maar als je steeds meer van een bepaalde vorm van autosport af weet, dan rol je er steeds meer in”, zegt Winkelman tegen Motorsport.com.

Volgende week wordt de 24 uur van Daytona verreden. Het is de eerste race van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van het FIA World Endurance Championship. Winkelman vindt vooral de diversiteit van het sportscarracen erg aantrekkelijk. “Het zijn natuurlijk hele andere wedstrijden, met meerdere rijders op een auto. Het zijn vaak langere wedstrijden. Je hebt meerdere klassen in een race, waardoor je verschillende spannende gevechten hebt. Het is natuurlijk interessant om te kijken wie de overall-overwinning pakt, maar er zijn ook vaak leuke gevechten in bijvoorbeeld de GT-klassen. In Daytona heb je ook meerdere klassen, en dan heb je kans dat we zoals twee jaar geleden in alle klassen Nederlanders hebben rijden die voor de overwinning gaan. Dat geeft extra spanningsmomentjes. Zeker bij lange wedstrijden voegt het ook wat toe. Je kan naar veel dingen kijken. Als het even wat minder spannend is bij de prototypes, kan er bij de GT’s weer van alles aan de hand zijn.”

Nieuw gouden tijdperk met GTP

De editie van 2023 markeert de eerste race met de gloednieuwe LMDh-bolides in de GTP-klasse. De bolides die nu in Daytona rijden, mogen later in het jaar bijvoorbeeld ook in de 24 uur van Le Mans in actie komen. Porsche en Cadillac zullen dat meteen doen. Volgens Winkelman zou dit zomaar het begin kunnen zijn van een nieuw gouden tijdperk in de sportscarracerij. “In het verleden, nog voor mijn tijd, was het voor coureurs nog belangrijker om succesvol te zijn in de sportscars, dan in de Formule 1. Momenteel is Formule 1 natuurlijk de absolute top, maar destijds waren dat de sportscars. Dat zal nu niet zo worden, zeker niet, maar met de nieuwe hybridemotoren en alle fabrikanten, teams en coureurs die instappen… Wat ze ook goed hebben gedaan, is dat de reglementen in Amerika en in de rest van de wereld, de IMSA en het WEC, voor 99,9 procent overeenkomen. Dan is het interessant voor een fabrikant om één auto te ontwikkelen, waar je in beide kampioenschappen mee kan rijden. Dat dit gelukt is, is briljant en heel belangrijk.”

Met Renger van der Zande bij het team van Chip Ganassi Racing hebben we als Nederland een coureur rijden in de topklasse. De Cadillac LMDh heeft veel testkilometers afgelegd. Winkelman acht de kans groot dat Van der Zande mee kan doen voor de zege. “Cadillac heeft duidelijk sportieve ambities. Kijk maar naar de plannen met Andretti in de Formule 1. Daar is een hoop aan gelegen om goed te scoren. Ganassi kan natuurlijk iedere race waarin het meedoet winnen. Er zijn meer Cadillac-teams, maar met Scott Dixon en Sebastien Bourdais ga je het niet veel beter krijgen qua sportscarrijders. Ze zijn zeker een grote kanshebber op de overall zege.”

De wagen van Renger van der Zande in de Rolex 24 van vorig jaar. Foto: Richard Dole / Motorsport Images

Volgens Winkelman is er echter veel meer om op te letten. “Ik haal wel vaker de #nederlandautosportland aan. Er rijden er gewoon weer negen mee. Je moet niet alleen met een oranje bril kijken, maar het zijn wel rijders die je een beetje extra in de gaten houdt. Ik ben volgende week in Daytona. Normaal hadden we tussen de stints even contact via Whatsapp of belden we even, maar het is nu wel gaaf om erbij te zijn.” De race in Daytona is volledig te volgen op Ziggo Sport Racing, en grote delen van de wedstrijd worden ook uitgezonden op het hoofdkanaal. Commentatoren zijn leden van “het vaste clubje”, met onder meer Koen Bakker, Ronald van Dam, Rob Steltman en ook Olav Mol achter de microfoon.

Genoeg redenen om te kijken

Op de vraag waarom de mensen thuis de Rolex 24 zeker moeten kijken moeten bekijken, stelt de commentator: “Omdat het Amerikaanse autosport is. Het veld zit dicht op elkaar, en het is onvoorspelbaar. Er zijn zo veel verhaallijnen met negen Nederlanders, waarvan er ook nog een voor de overallzege rijdt. Maar ze doen mee in alle klassen. Jeroen Bleekemolen in de GTD, Giedo van der Garde en Job van Uitert in de LMP2, allemaal in goede auto’s. Het verhaal dat we in alle klassen Nederlanders op zijn minst bij de eerste drie hebben zitten, kan zich nu weer afspelen. We mogen als Nederland heel trots zijn dat we zo’n groot aanbod aan coureurs hebben. Verder doen er ook rijders uit de NASCAR en IndyCar mee. En het is het begin van een nieuw tijdperk voor de sportscarracerij.” Daarnaast zorgt volgens Winkelman het Amerikaanse element voor de finishing touch. “In het Amerikaanse systeem bouwt niet iedereen zijn eigen auto. Er zijn vaak standaardonderdelen, in de ene klasse wat meer dan de andere. Daarnaast komt door de opbouw van de races, met de vele safety cars, het veld steeds weer dicht bij elkaar. De puristen zeggen vaak dat het kunstmatig is, maar als het voor extra spannende races zorgt en extra entertainment, vind ik het prima.”