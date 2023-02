Renger van der Zande deelt de door Chip Ganassi gerunde Cadillac V-LMDh met Sebastien Bourdais en Scott Dixon. Het trio startte tijdens de onlangs verreden 24 uur van Daytona als vierde en eindigde als derde. Dit was het racedebuut van de GTP-klasse auto's in het IMSA-kampioenschap. Hoewel Cadillac er sterk uitzag, moesten de V-LMDh's tijdens de laatste stints hun meerdere erkennen in de Acura ARX-06's die als eerste en tweede eindigden.

Van der Zande, die donderdag zijn 37e verjaardag vierde, was afgelopen week tijdens de Sebring-test de enige niet-Acura-piloot die een sessie op zijn naam schreef. Hij was op de eerste dag, woensdag, in de tweede sessie het snelst met 1.47.053. Op de gecombineerde uitslag over twee dagen vond hij zichzelf terug op de derde plek. De test heeft Van der Zande veel voldoening gegeven. Volgens hem past de Cadillac beter bij het hobbelige Sebring. "We hebben twee heel goede testdagen gehad", aldus Van der Zande. "Ik had voor het eerst het gevoel dat we echt aan de auto konden werken en de auto liep vlekkeloos. In de aanloop naar de race in Daytona gingen we het onbekende tegemoet, nu beginnen we de auto steeds beter te begrijpen. Het zijn veel kilometers geweest in de auto. We hebben hard gewerkt met de ingenieurs en monteurs om dingen specifiek in Sebring te verbeteren. Ik heb het gevoel dat we een goede basis hebben voor de 12 uur."

Veel data, weinig tijd

De Cadillac krijgt in de IMSA-strijd niet alleen tegenstand van Acura, maar ook van de Porsche Penske Motorsports 963 en de BMW M Power Hybrid V8. Laura Wontrop Klauser, programmamanager sportwagens bij General Motors (waartoe Cadillac behoort) over de race in Daytona: "Het was leuk om een soort 24-uurs-generale te hebben voor Le Mans binnen een race zelf. We hoopten er een trofee te winnen. Ik denk dat wij een sterk pakket hebben, maar we moeten nog wat meer tempo vinden."

Cadillac en Ganassi doen dit jaar ook mee in het World Endurance Championship (WEC). De seizoensopener van dat kampioenschap vindt plaats op Sebring, een dag voor de 12-uursrace van de IMSA (International Motor Sports Association). "Tussen nu en de race in Sebring, waarmee het WEC-seizoen begint, wordt er nog veel ontwikkeld om de auto verder af te stellen, te begrijpen waar hij goed in is, wat we moeten doen om beter te worden en alle details door te nemen", aldus Klauser. "Het goede nieuws is dat we 24 uur aan data hebben. Maar er is niet zoveel tijd om die data te gebruiken en ermee te werken."

De noodzaak om aan snelheid te winnen werd tijdens de Sebring-test benadrukt door Filipe Albuquerque's beste poging met de Acura. Met 1.46.450, was hij een halve seconde rapper dan zijn naaste rivalen. Mathieu Jaminet kwam er in zijn Porsche 963 het dichtst bij. Hij was een tiende sneller dan derde man Van der Zande. De Daytona-winnende Acura kende technische problemen, maar Tom Blomqvist kwam uiteindelijk nog tot op acht tienden van Albuquerque.