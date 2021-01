Van der Zande snelste tijdens trainingen voor 24 uur van Daytona

Na de kwalificaties van vorig weekend kan het vizier dit weekend volledig gericht worden op oefenen voor de race. Van der Zande en zijn teamgenoten Kevin Magnussen en Scott Dixon kwamen sterk voor de dag. In de eerste training, die lokale tijd in de middag gehouden werd, was Van der Zande de snelste met een 1.34.649. Hij stond iets minder dan een tiende voor de Whelen Cadillac van het viertal Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani en Chase Elliott. De enige Mazda van het veld eindigde op de derde plaats in die sessie met Harry Tincknell achter het stuur.

In de tweede training waren de rollen omgedraaid en klokte A.J. Allmendinger de snelste tijd in de Meyer Shank Acura. Kamui Kobayashi eindigde op de tweede plaats in de #48 Action Express Cadillac voor Van der Zande’s teamgenoot Scott Dixon. De meervoudig IndyCar-kampioen werd derde met een 1.34.562. Vervolgens was het weer Chip Ganassi wat de klok sloeg in de derde training, die in de duisternis afgewerkt werd. Dixon had de snelste tijd al te pakken toen teamgenoot Van der Zande in actie kwam en een onverslaanbare tijd reed. Hij reed een 1.34.146 en stond daarmee drie tienden los van de WTR Cadillac van Ricky Taylor.

In de LMP2-klasse domineerde PR1 Mathiasen Motorsports. Mikkel Jensen reed de snelste tijd in de tweede training. In de gecombineerde trainingsuitslag eindigde Tower Motorsport op de tweede plaats, Mathieu Vaxiviere reed de snelste tijd voor de #8. De wagen van Rinus van Kalmthout, de Dragonspeed Oreca, eindigde op de derde plaats. Ben Hanley reed de snelste tijd namens die inschrijving. Job van Uitert deed dat voor Racing Team Nederland, zij werden elfde algemeen en eindigden op de vierde plaats in de LMP2-klasse.

Jeroen Bleekemolen is gebrand op een goed resultaat in de 24 uur van Daytona en hij beet al in de eerste training van zich af. De routinier reed met de Riley Motorsports LMP3-bolide de snelste tijd. Hij eindigde als enige van die klasse voor de GTLM-wagens. Bleekemolen klokte een 1.42.416 en was ruim twee tienden sneller dan de eerstvolgende in zijn klasse.

In de GTLM-klasse ging Corvette weer aan kop, voormalig Porsche-coureur Nick Tandy was in de nachttraining de snelste voor de WeatherTech Porsche van Gianmaria Bruni en de tweede Corvette van Nick Catsburg. Antonio Garcia reed de snelste tijd in die wagen.

Lamborghini zette de toon in de GTD-klasse. Marco Mapelli klokte de snelste tijd in de Grasser Huracan GT3, de wagen die ook bestuurd wordt door Steijn Schothorst. Aaron Telitz was de snelste in de Vasser Sullivan Lexus, goed voor de tweede tijd in de gecombineerde tijdenlijst. Team Hardpoint EBM Racing eindigde op de derde plaats met teameigenaar Earl Bamber achter het stuur. De Kiwi klokte de derde tijd in zijn Porsche 911 GT3 R.

Vrijdagmiddag 17.20u Nederlandse tijd wordt er nog een laatste training afgewerkt. De 24 uur van Daytona begint zaterdagavond om 21.30 uur.

