Van der Zande krijgt versterking van IndyCar-kampioen in 24 uur Daytona

Renger van der Zande kruipt dit jaar in het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship opnieuw achter het stuur van een Cadillac DPi-V.R. van Chip Ganassi Racing. Vorig jaar vormde hij voor de reguliere races nog een duo met Kevin Magnussen, maar de voormalig Formule 1-coureur stapt dit jaar over naar het nieuwe Hypercar-project van Peugeot, dat in 2022 terugkeert in de hoogste klasse van de lange-afstandsracerij.

Als vervanger van Magnussen heeft het team van Ganassi Sébastien Bourdais weten te strikken. De voormalig Formule 1-coureur en Champ Car-kampioen wordt de vaste teamgenoot van Van der Zande in de bolide met startnummer 1. Voor de endurance-races sluit zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon opnieuw aan bij het IMSA-team, terwijl ook regerend IndyCar-kampioen Alex Palou dit jaar een uitstapje maakt naar het IMSA-project van zijn werkgever. De Spanjaard voegt zich op 29 en 30 januari als vierde rijder bij de line-up die gaat strijden voor de overallzege in de 24 uur van Daytona, de Amerikaanse klassieker die Van der Zande al twee keer heeft gewonnen.

Ganassi met twee DPi's in IMSA-kampioenschap

In tegenstelling tot afgelopen jaar gaat Ganassi in 2022 met twee DPi’s deelnemen aan het IMSA-kampioenschap. In de zusterauto zullen Earl Bamber en Alex Lynn het hele seizoen voor hun rekening gaan nemen. Met Marcus Ericsson wordt ook bij de auto met startnummer 2 een coureur uit het IndyCar-team uitgeleend aan het IMSA-project van Ganassi. Net als Palou zal ook de Zweed daarmee voor het eerst gaan racen met een DPi-prototype. Magnussen maakt in Daytona het viertal compleet in de tweede Ganassi, alvorens hij begint aan zijn avontuur bij Peugeot.

VIDEO: Van der Zande blikt terug op het F1-seizoen 2021