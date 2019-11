Van der Zande blijft in 2020 bij Wayne Taylor Racing

Van der Zande begint aan zijn derde seizoen voor het Amerikaanse team van Wayne Taylor. Afgelopen seizoen won hij samen met teamgenoot Jordan Taylor en voormalig F1-coureurs Fernando Alonso en Kamui Kobayashi de prestigieuze 24 uur van Daytona. De zoon van de teameigenaar heeft een fabriekscontract bij Corvette getekend, waardoor de formatie op zoek moest naar een nieuwe teamgenoot voor Van der Zande. Die heeft men gevonden in de ervaren Ryan Briscoe. Hij neemt samen met de Nederlander het volledige IMSA-seizoen voor de rekening. Tijdens de 24 uur van Daytona keert Kobayashi terug bij de succesformatie. Ook vijfvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon stapt dan in de Konica Minolta Cadillac DPi-V.R.

In zijn eerste twee seizoenen bij het team scoorde Van der Zande twee zeges en zeven podiumplaatsen. De meeste indruk maakte hij door in 2017 de pole-position te pakken voor de 24 uur van Daytona. “Uiteraard ben ik erg blij door te gaan met dit team”, aldus de 33-jarige coureur. “We hebben de afgelopen twee seizoenen een goede relatie opgebouwd. Qua continuïteit is het fantastisch om voor een derde opeenvolgende seizoen voor hetzelfde team te rijden. Bij dit team draait alles om continuïteit en herhaling, dingen beter doen dan de vorige keer dat je ze gedaan hebt. Daarom werken er zoveel mensen al meer dan tien jaar bij dit team. Dat maakt dit team zo goed. We hopen in 2020 geweldige successen te boeken.”

Teambaas Wayne Taylor voegde toe: “Dit is een van de grootste veranderingen in de line-up die we ooit hebben doorgevoerd. Nu Jordan vertrekt beginnen we met een leeg vel papier. Renger rijdt twee jaar voor ons en heeft goed werk geleverd. Het team kijkt uit naar wat verandering. Soms moet je iets veranderen in het leven en ik denk dat dit een goed moment is. Ik kijk uit naar 2020.”