Van der Zande grijpt naast zege in IMSA 6 uur van Watkins Glen

Renger van der Zande begon van de tweede plaats aan de zes uur van Watkins Glen, maar in de openingsronde rekende hij al af met Louis Deletraz in de #40 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura. Niet veel later volgde ook Phil Hanson in de #85 JDC Miller MotorSport Porsche, waardoor er twee teams met Nederlandse coureurs vooraan lagen - want Hanson deelt die Porsche 963 LMDh met Tijmen van der Helm. Al vroeg in de race was er een full course yellow voor de gespinde #18 Era Motorsport LMP2, die niet op eigen kracht door kon.

Bij de herstart barstte er een spannende strijd los om de leiding, waarbij er zelfs contact was tussen Van der Zande en Hanson op weg naar de busstopchicane. Uiteindelijk trok Hanson aan het langste eind en nam hij de leiding over. Intussen was ook Jack Aitken in de #31 Whelen Cadillac Racing voorbij gegaan aan Deletraz, die dus naar P4 was terugverwezen in een moeizame openingsfase. Niet veel later haalde Aitken ook Van der Zande in. Bij de LMP2-klasse was er vroeg drama voor de leider P.J. Hyett in de #99 AO Racing, want zij kregen een drive-through voor een valse start en zouden dus veel terrein verliezen.

Toen er richting het einde van het openingsuur een tweede full course yellow kwam na contact tussen een LMP2 en GT3, besloot het GTP-veld binnen te komen voor een eerste pitstop. Enkel Connor de Phillippi in de #25 BMW M Team RLL besloot door te rijden en nam zo dus de leiding over. Het zou vanaf dat moment geen rechttoe rechtaan race worden. Aitken had de leiding overgenomen, maar een spin in de busstop betekende dat hij de ruime voorsprong van twaalf seconden in rook zag opgaan en hij moest op de derde plaats aansluiten. Het ging toen van kwaad tot erger toen Pipo Derani het stuur overnam: hij liep schade op bij een fout in bocht 1 en moest dus een ongeplande pitstop maken met een ronde achterstand tot gevolg.

Bij een FCY toen er net iets meer dan twee uur verreden waren, besloot de #7 Porsche Penske Motorsport om langer door te rijden terwijl de rest van het GTP-veld een pitstop maakte. Op verse banden rekende Nick Tandy in de #6 Porsche Penske Motorsport af met Filipe Albuquerque in de #10 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura, die een drive-through kreeg voor een unsafe release in de pitstraat. Zo lag Porsche plotseling op één en twee toen halverwege de race de eerste regenbuien voor problemen zorgden. Het leidde tot stevige crash in de voorlaatste bocht en opnieuw een FCY.

Spannende sprintrace door regen

Door verschillende cautions bleef het GTP-veld dicht bij elkaar, ook toen het met 1 uur en 46 minuten te gaan met bakken uit de hemel kwam op start/finish terwijl het achterste deel van het circuit nog relatief droog was. De regen leidde tot een flinke klapper in de eerste bocht en achtste bocht en de wedstrijdleiding greep direct naar de FCY vanwege de dramatische omstandigheden. Dat kon echter niet voorkomen dat er in diezelfde bocht 8 de #31 Cadillac in de grindbak zou stranden, evenals de #21 AF Corse. Omdat de regen geen tekenen van stoppen toonde, besloot de wedstrijdleiding de race met 1 uur en 22 minuten te gaan stil te leggen middels de rode vlag. Er waren te veel grote plassen water op het circuit om zelfs op safety car-snelheid door te blijven rijden.

Na regen komt zonneschijn en dat was op Watkins Glen ook het geval. Daardoor droogde de baan relatief snel op en toen het veld met veertig minuten te gaan weer naar buiten ging, oogde de baan op sommige plekken al droog. Achter de safety car kwam een groot deel van het GTP-veld binnen om de regenbanden weer in te wisselen voor de slicks, wat resulteerde in een spannende sprintrace - zonder de #10 Acura, waarvan het rechter achterwiel een eigen leven begon te leiden en van de auto rolde.

Met slechts zestien minuten te gaan werd de race hervat en direct schoot Felipe Nasr in de #7 Porsche naar de leiding ten koste van Deletraz. De Zwitserse coureur had opnieuw moeite om temperatuur in de banden te krijgen en dat bood Van der Zande de kans om direct na Nasr toe te slaan voor de tweede plek. De Nederlander zette de achtervolging in, maar uiteindelijk kwam hij op de streep slechts zeven tienden van een seconde tekort om de 6 uur van Watkins Glen te winnen. De #6 Porsche eindigde op de derde plaats, Deletraz moest genoegen nemen met de vierde plaats. In de LMP2-klasse ging de zege naar de #88 Richard Mille AF Corse. Bij de GTD Pro zegevierde de #23 Heart of Racing Aston Martin, in de GTD-klasse ging die eer naar de #57 Winward Racing Mercedes met Indy Dontje.

Uitslag IMSA 6 uur van Watkins Glen