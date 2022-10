Afgelopen weekend werd de laatste race van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship 2022 verreden. Petit Le Mans werd een prooi voor de Acura van Meyer Shank Racing. Dat team pakte ook de titel. Renger van der Zande had met zijn Chip Ganassi Racing-Cadillac een lastige race. Ondanks goede snelheid ging er van alles mis, vertelt hij aan Motorsport.com. “We hadden best wel een rommelige race. In het IMSA-kampioenschap heb je bandenspanningen die niet lager mogen dan 29 PSI [net geen 2 bar]. We hadden een aantal penalty’s gekregen omdat we te laag zaten. Niet bewust, het waren foutjes van het team. Vervolgens reden we lekker naar voren. Door de yellows [Full Course Yellows, volledige neutralisaties vergelijkbaar met de safety car in de Formule 1 die vaak voorkomen in IMSA] kun je goed terugkomen als je het niet voor elkaar hebt in het begin. Op een gegeven moment reed ik tweede achter mijn teamgenoot Earl Bamber.”

Daarna ging het helemaal mis voor Van der Zande. Bij een inhaalpoging buitenom bij zijn teammaat raakten de heren elkaar en gingen ze van de baan. Een mogelijke 1-2 werd uiteindelijk slechts een vierde en vijfde plek. “Ik reed twee keer het gat dicht en toen ging ik in gevecht met hem. De regel is: don’t hit your teammate. Dat is absoluut een hoofdregel. Je mag nooit je teamgenoot raken. Er werd al hard geracet en ik had een hele goede run op Earl. Wiens schuld het was doet er eigenlijk niet toe. We raakten elkaar en vlogen eraf. Dat is het worst case scenario, om als teamgenoten in de grindbak te eindigen. Het was niet best.” Na afloop van de race is er goed gepraat volgens de Amsterdammer. “Het gaat niet om Chip [Ganassi, teambaas], het gaat niet om Renger, het gaat niet om Earl. Het gaat erom dat het heel slecht afliep voor ons als groep. We hebben gesproken over hoe we dit moeten voorkomen. In zo’n gesprek gaat het niet over wie boos is op wie, maar dat het niet had mogen gebeuren en hoe we kunnen verbeteren voor de toekomst. Het was een professioneel gesprek.”

Renger van der Zande in de #01 Cadillac DPi van Chip Ganassi Racing. Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

De race van afgelopen weekend was de laatste met de DPi-wagens. De snelle prototypes die de topklasse van de IMSA vormen, worden volgend jaar vervangen door de gloednieuwe LMDh-wagens. Van der Zande weet zeker dat zijn DPi-Cadillac een historische bolide zal zijn. “Het is een hele mooie auto. Het gaat ook een klassieker worden in de internationale racerij. Ik heb er zo veel kilometers mee gereden. Ik heb er twee keer de 24 uur van Daytona mee gewonnen en twee keer Petit Le Mans. Ik heb er sinds 2018 mee gereden en ondertussen heb ik een soort liefde voor de auto gecreëerd. Het is ook een beetje een publiekslieveling. De rest van mijn leven kan ik terugkijken op dat ik daarmee gereden heb.”

Volgend jaar rijden er met Cadillac, Acura, BMW en Porsche vier merken in de nieuwe topklasse, die in Amerika de naam GTP zal dragen. In die klasse wordt er gereden met LMDh-bolides. Dat zijn standaard LMP2-chassis', die worden voorzien van eigen motoren en bodywork van de merken zelf, met daarbij een standaard elektrosysteem dat voor alle teams bedoeld is. Zo is de Cadillac van oorsprong een Dallara LMP2-chassis, voorzien van een motor en bodywork van General Motors en de standaard hybridemotor. Van der Zande is blij met zijn nieuwe bolide. “Het jammere is dat we niet meer met de DPi gaan rijden, maar het mooie is dat we wel met de nieuwe wagen gaan beginnen. Ten eerste beschikt die over hedendaagse techniek, met allemaal nieuwe functies, waaronder de elektromotor. Daar kan je niet tegen op, dat is een verbetering. Over de regels van de nieuwe auto valt te discussiëren. Hij is een stuk zwaarder en heeft een hoop minder downforce, maar we hebben wel veel meer vermogen. Het is tijd voor iets nieuws en dit is de toekomst. Het geluid van dat ding is ongelofelijk. Ik stond in Atlanta te kijken langs de baan, en het is zo’n mooie V8-brul.”

Alexander Sims in de zusterwagen van Action Express Racing bij de LMDh-test. Foto: Andreas Beil

Volgens Van der Zande is er nog wel werk aan de winkel. “Er moet nog een hoop ontwikkeld worden. Het is nog ver van wat het moet zijn. Maar het is wel de toekomst en het is mooi om ermee aan de slag te gaan. Heel vet. En elke ronde dat je ermee rijdt krijg je meer gevoel. Vooral de longruns zijn belangrijk. We verzamelen veel data.”

In 2023 rijdt de voormalig kampioen in de oude PC-klasse samen met Sébastien Bourdais het hele IMSA-seizoen. Bovendien zijn er plannen voor een uitstapje naar Le Mans. Van der Zande kan nog niet bevestigen dat dit gaat gebeuren. “Maar volgens mij is dat wel de bedoeling”, lacht de coureur.