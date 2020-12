Ganassi is al decennialang een iconische naam in de internationale racerij. Het team, opgericht in 1990, is al jarenlang succesvol in de IndyCar Series en het NASCAR-kampioenschap. De formatie heeft alle klassiekers op Amerikaanse bodem gewonnen. In 2021 keert Ganassi Racing met één Cadillac terug in het IMSA-kampioenschap. De coureurs voor het volledige seizoen liegen er niet om: uittredend Formule 1-coureur Kevin Magnussen en Renger van der Zande.

De Nederlander is al jarenlang een van de topcoureurs in het IMSA. Zo schreef hij met Wayne Taylor Racing de afgelopen twee edities van de 24 uur van Daytona op zijn naam en greep dit jaar nipt naast de titel. Ondanks de sterke resultaten koos de excentrieke teambaas Wayne Taylor ervoor om de line-up voor 2021 volledig overhoop te gooien. Van der Zande moest last-minute op zoek naar een nieuw zitje en kreeg een schitterende kans bij Ganassi. “Ik wist het al kort na de seizoensfinale in Sebring. Het is natuurlijk fantastisch om onderdeel te worden van zo’n groot team”, aldus Van der Zande in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Ik ben al in de fabriek geweest, het is echt een heel grote organisatie. Ze racen onder meer in NASCAR, IndyCar en IMSA, stuk voor stuk op het hoogste niveau. En alleen maar om te winnen. Ik ben een gezegend man met dit plekje.”

Samenwerking met Kevin Magnussen

De ambitie van het team spreekt ook uit de teamgenoot van de Nederlander: de ervaren F1-coureur Kevin Magnussen. De Deen moet bij Haas vertrekken en zocht zijn heil elders. In eerste instantie ging de blik naar de IndyCars maar dat bleek niet haalbaar, waarna hij een aanbod kreeg om met Ganassi in het IMSA te gaan rijden. Magnussen is geen onbekende voor Van der Zande: “Hij reed nog voor Motopark in de Formule 3 toen ik een beetje betrokken was bij dat team, dus ik ken hem al uit die tijd. Kevin is een echte racer, hij past perfect binnen de cultuur van dit team. Hij zal ontzettend snel zijn en voor zover ik weet is het ook een fijne vent om mee te werken. In januari zal hij voor het eerst met deze auto gaan rijden. Dat wordt wel even wennen, van F1 naar een ‘multiclass’-kampioenschap met veel inhalen en risico’s. Ik heb al wat contact met hem gehad, hij lijkt me heel gemotiveerd dus dat ziet er goed uit. Ik kan niet wachten.”