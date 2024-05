Zaterdag stelde Sébastien Bourdais de pole-position veilig voor de IMSA-race op Laguna Seca, met een duur van 2 uur en 40 minuten een van de kortere races op de Amerikaanse endurancekalender. De Fransman zou in de openingsfase van de race ook aan de leiding gaan met de #01 Cadillac Racing V-Series.R, die hij deelt met Renger van der Zande. Hij bouwde aanvankelijk een flinke voorsprong op, die na zo'n 50 minuten racen weer teniet werd gedaan door de enige neutralisatie van de race. Vrijwel alle GTP-bolides meldden zich op dat moment in de pits voor zowel een pitstop als een rijderswissel. Dat duurde bij Cadillac iets langer, waardoor Van der Zande als derde terugkeerde op de baan.

De leiding bij de herstart was voor Nick Tandy in de #6 Porsche Penske Motorsport 963, om de koppositie door een foutje meteen over te dragen aan Jack Aitken in de #31 Whelen Cadillac. Halverwege de race knokte Van der Zande zich ook langs Tandy voor de tweede plek, om die positie tijdens de laatste serie pitstops weer te verliezen. Mede door verkeer vond Tandy in het laatste half uur de aansluiting bij Aitken, die in tegenstelling tot de Porsche Penske-rijder wel twee nieuwe banden had. In vrije lucht was de Brit sneller, maar Tandy wist met twaalf minuten te gaan te profiteren toen Aitken door een gevecht van twee GTD-coureurs wijd ging en de deur openzette.

Tandy en teamgenoot Mathieu Jaminet zouden de race uiteindelijk over de streep trekken voor Porsche Penske, op zes seconden gevolgd door Aitken en teamgenoot Pipo Derani namens Whelen Cadillac. Het podium werd gecompleteerd door Dane Cameron en Felipe Nasr in de tweede Porsche Penske-bolide. Nasr ging in de slotfase voorbij aan Van der Zande, die namens Cadillac zelfs genoegen moest nemen met de vijfde positie doordat ook Jordan Taylor in de Wayne Taylor Racing Acura hem passeerde. Tijmen van der Helm en Richard Westbrook eindigden als achtste in de JDC-Miller Porsche, Bent Viscaal en Gianmaria Bruni werden tiende in de Porsche 963 van Proton Competition.

Catsburg pakt podiumplek in GTD Pro

In de GTD Pro-klasse was er wel een Nederlands succesje, want Nicky Catsburg en Tommy Milner wisten met de Pratt Miller Corvette Z06 GT3 als derde over de finish te komen in Californië. Ook in deze klasse ging de zege naar Porsche, in dit geval naar het AO Racing van Laurin Heinrich en Sebastian Priaulx. Marvin Kirchhöfer en Oliver Jarvis werden tweede in de Pfaff Motorsports McLaren. De GTD-klasse viel ten prooi aan Phillip Ellis en Russell Ward in de Winward Racing Mercedes, die zij tijdens de langere wedstrijden delen met Indy Dontje. Robby Foley en Patrick Gallagher bezorgden Turner Motorsport BMW de tweede plaats, terwijl de Wright Motorsports Porsche van Adam Adelson en Elliott Skeer het podium voltooide.

De eerstvolgende IMSA-race wordt op 1 juni verreden. De GTP-klasse en de GTD Pro's komen dan in actie op het stratencircuit van Detroit.

Uitslag IMSA Laguna Seca