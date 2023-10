Van der Zande en Cadillac tweede in Petit Le Mans, IMSA-titel voor AXR

De Cadillac van Renger van der Zande, Sebastien Bourdais en Scott Dixon pakte vroeg in de tien uur durende Petit Le Mans de leiding in handen en zou daarna lang in de voorste gelederen blijven. Op Road Atlanta nam vervolgens de #10 Wayne Taylor Racing Acura de leiding in handen, maar deze titelkandidaat zou een uur voor het einde van de race na een aanvaring met de #60 Meyer Shank Racing Acura uitvallen. Het was daarmee de tweede van drie titelkandidaten die tegen problemen aanliep, want vroeg in de race raakte de #6 Porsche Penske Motorsports al betrokken bij een grote crash met meerdere GT3's en een LMP2-bolide.

Pipo Derani, Alexander Sims en Jack Aitken wisten dan ook dat het uitrijden van de race voldoende zou zijn om de IMSA GTP-titel op te eisen en dat lukte de coureurs van de #31 Action Express Racing Cadillac door als zesde over de finish te komen. De dagzege belandde uiteindelijk bij de #60 Meyer Shank Acura van Tom Blomqvist, Colin Braun en Helio Castroneves. Zij rekenden bij de herstart met nog 40 minuten te gaan af met de #01 Cadillac van Van der Zande, Bourdais en Dixon. De formatie van de Nederlander eindigde op vier tienden van een seconde als tweede, met Harry Tincknell, Gianmaria Bruni en Neel Jani in de #59 Proton Porsche op de derde stek. Tijmen van der Helm, de tweede Nederlander in de GTP-klasse, werd met teamgenoten Mike Rockenfeller en Jenson Button vijfde in de #5 JDC-Miller Motorsports Porsche.

Ook in de andere klassen werd het IMSA-kampioenschap beslist tijdens Petit Le Mans. In de LMP2-klasse ging de dagzege naar George Kurtz, Nolan Siegel en Ben Hanley in de #04 Crowdstrike Racing Oreca, die afrekenden met Giedo van der Garde, John Falb en Josh Pierson in de #35 TDS Racing-bolide. De titel in deze klasse belandde na een uitvalbeurt van de #11 TDS Racing Oreca bij de #52 PR1/Mathiasen Motorsports-bolide van Ben Keating, Paul-Loup Chatin en Alex Quinn. In de LMP3-klasse stelden Gar Robinson en Felipe Fraga de titel veilig in de #74 Riley Motorsports Ligier met de derde plek in de slotrace. De overwinning in de klasse ging naar Garett Grist, Bijoy Garg en Dakota Dickerson in de #30 JR III Racing Ligier.

Ook de GTD-klasses waren present op Road Atlanta voor de afsluiting van hun seizoen. In de GTD Pro-klasse ging de dagzege naar de #79 WeatherTech Racing Mercedes van Dani Juncadella, Jules Gounon en Maro Engel. De titel ging echter naar de #14 Vasser Sullivan Lexus van Jack Hawksworth, Ben Barnicoat en Kyle Kirkwood, die het kampioenschap ondanks een uitvalbeurt veiligstelden door simpelweg van start te gaan. Ook de kampioen van de reguliere GTD-klasse, de #1 Paul Miller Racing BMW van Bryan Sellers, Madison Snow en Corey Lewis, haalde de finish niet in Petit Le Mans. De race in deze klasse werd gewonnen door Misha Goikhberg, Loris Spinelli en Patrick Liddy in de #78 Forte Racing Lamborghini.

Uitslag IMSA Petit Le Mans