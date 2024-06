Van der Zande en Cadillac pakken derde startplek voor IMSA Detroit

Naast de IndyCar is ook de IMSA dit weekend neergestreken in het stadcentrum van Detroit, waar een relatief korte race van 1 uur en 40 minuten wordt verreden. Alleen de GTP-klasse en de GTD Pro hebben de tocht naar Michigan gemaakt, waar ze vrijdag een kwalificatie afwerkten. Daarin domineerde Porsche Penske Motorsport, dat in de klasse met LMDh-bolides beslag legde op de gehele eerste startrij. Nick Tandy bleek uiteindelijk de snelste in de #6 Porsche 963 door 1.05.390 op de klokken te zetten. Hij was daarmee slechts een ruime tiende van een seconde sneller dan Dane Cameron, die aan boord van de #7 Porsche 963 zat.

Sébastien Bourdais veroverde namens Cadillac Racing de derde startpositie. De teamgenoot van Renger van der Zande was in de #01 Cadillac V-Series.R een kleine vier tienden van een seconde langzamer dan Tandy, terwijl hij juist 0.005 seconde sneller was dan Filipe Albequerque in de #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06. Bent Viscaal nam de kwalificatie voor zijn rekening in de #5 Proton Competition Porsche 963 en stelde de zevende startpositie veilig. In de #85 JDC-Miller Motorsports Porsche nam Tijmen van der Helm plaats, hij noteerde de negende tijd op 1,2 seconden van polesitter Tandy.

In de GTD Pro-klasse draaide de strijd om pole-position uit op een onderling duel tussen de twee Corvette Z06 GT3.R's. Aan het einde van de sessie stonden beide bolides, die door Pratt Miller Motorsports gerund worden, de eerste twee posities. Antonio García bleek uiteindelijk met 1.09.092 de snelste in de bolide met startnummer 3 en samen met Alexander Sims mag hij zaterdag vanaf de beste positie aan de race beginnen. Tommy Milner, die zijn bolide met startnummer 4 deelt met Nicky Catsburg, stelde met ruim drie tienden achterstand de tweede startpositie veilig. Nog twee tienden daarachter klokte Jack Hawksworth de derde tijd in de #14 Vasser Sullivan Lexus.

Uitslag kwalificatie IMSA Detroit