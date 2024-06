Van der Zande en Cadillac derde in IMSA Detroit, WTR Acura zegeviert

Net als de IndyCar Series racete IMSA dit weekend op het stratencircuit in het centrum van Detroit, waar het endurance-kampioenschap een relatief korte race van 1 uur en 40 minuten afwerkte. Nick Tandy en Mathieu Jaminet mochten in de #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 vanaf pole vertrekken op het 2,6 kilometer lange stratencircuit, waar IMSA voor het eerst een bezoek aan bracht. Ondanks diverse neutralisaties ging Tandy in de openingsfase relatief eenvoudig aan de leiding en ondanks een drive-through penalty voor een incident met een GTD-bolide keerde Jaminet na de rijderswissel als leider terug op de baan.

Met nog 25 minuten voor de boeg wist Ricky Taylor echter een succesvolle inhaalactie in te zetten in bocht 3, nadat Jaminet licht werd opgehouden door een GTD-bolide. Bij de laatste herstarts hield de Amerikaan in de #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-01 zijn hoofd koel, waardoor hij en teamgenoot Filipe Albuquerque hun eerste zege van het seizoen veiligstelden. Jaminet en Tandy moesten zich zodoende tevredenstellen met de tweede plaats. Het podium werd gecompleteerd door de #01 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R van Renger van der Zande en Sébastien Bourdais. Het duo begon vanaf deze positie aan de race en hield aan het einde stand, ondanks druk van Dane Cameron en Felipe Nasr in de #7 Porsche Penske Motorsport-bolide.

Tijmen van der Helm kende een iets ongelukkigere race in Detroit. De Nederlander eindigde samen met teamgenoot Richard Westbrook als achtste in de #85 JDC-Miller Motorsports Porsche, nadat Westbrook in de slotfase achterstevoren werd getikt. Voor Bent Viscaal en Gianmaria Bruni was er zelfs een uitvalbeurt te noteren in de #5 Proton Competition Porsche.

In de GTD Pro-klasse was er geen Nederlands succes. Nicky Catsburg en teamgenoot Tommy Milner deden lange tijd mee om de zege in de #4 Corvette Racing Corvette Z06 GT3.R, totdat het tweetal in de rondte werd getikt door Ben Barnicoat in de #14 Vasser Sullivan Lexuc RC F GT3. Barnicoat en teamgenoot Jack Hawksworth zouden de race uiteindelijk afsluiten op de tweede positie, want de zege moesten ze laten aan Laurin Heinrich en Sebastian Priaulx in de #77 AO Racing Porsche 911 GT3 R. De #23 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo van Ross Gunn en Alex Riberas completeerde het podium.

