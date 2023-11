Van der Zande verlengt IMSA-avontuur bij Chip Ganassi

Het IMSA-avontuur van Renger van der Zande wordt met nog een seizoen verlengd. De Nederlandse coureur verschijnt namelijk ook in 2024 voor het team van Chip Ganassi aan de start in de Amerikaanse raceserie, waarin hij ondertussen al negentien races wist te winnen. Het wordt voor de 37-jarige rijder het vierde jaar dat hij met het bekende Amerikaanse raceteam samenwerkt en racet zodoende ook volgend jaar in de Cadillac. Daarmee heeft hij dit jaar de race in Laguna Seca gewonnen en ook een handvol podiumplaatsen in de andere races gescoord. Ook heeft het team bekendgemaakt dat Sébastien Bourdais bij het team actief blijft. De Fransman wordt daarmee voor de negen races die op de kalender staan de teamgenoot van Van der Zande.

Naast Van der Zande en Bourdais gaat Scott Dixon in de Cadillac plaatsnemen tijdens een paar van de endurance-races die op de planning van het IMSA-kampioenschap staan, waaronder de gerenommeerde 24 uur van Daytona. Ook deed het trio mee aan Le Mans, waar ze een verdienstelijke zesde positie binnensleepten. Of dat dit jaar ook gaat gebeuren is nog niet bevestigd. "2023 was een geweldig jaar voor Cadillac", vertelt Laura Wontrop Klauser, de sportscar racing manager van General Motors. "Het laat de betrouwbaarheid van onze auto's zien en ook hoe sterk ze zijn. We hebben uitgezocht hoe we het meeste uit dit sterke pakket kunnen halen. We kijken uit naar de terugkeer naar Daytona, waar we kunnen zien hoe groot de stap is die we gezet hebben." Vorig jaar kwamen Van der Zande en zijn collega's tien seconden tekort om de zege in die race te halen.

Ook vanuit het team van Chip Ganassi komen er lovende woorden over het afgelopen seizoen en wordt de verwachting uitgesproken dat 2024 succesvoller kan worden. "We zijn blij dat Renger, Sebastian en Scott volgend jaar in onze #01 auto blijven rijden en dat we van op onze geleerde lessen kunnen bouwen", vertelt Mike O'Gara, de COO van het Amerikaanse raceteam. "We hebben laten zien dat onze auto's betrouwbaar zijn, want tijdens de 24 uur van Daytona konden we alle rondjes gereden." Volgens O'Gara had er ook meer in gezeten: "We hebben de meeste rondjes aan de leiding gereden, maar niet altijd de rondes die tellen. We gebruiken het winterseizoen als een tijd om te hergroeperen en de resetknop in te drukken. We kunnen dan 2024 samen aanvallen."