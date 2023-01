Afgelopen weekend vond het testweekend plaats voor de 24 uur van Daytona. Na zes vrije trainingen werd ook de kwalificatie verreden. De Rolex 24 is de eerste race van de nieuwe GTP-klasse in het IMSA-kampioenschap, waarin met LMDh-bolides wordt gereden. In totaal doen er met Acura, Porsche, BMW en Cadillac vier fabrikanten mee. Voor het laatstgenoemde merk rijdt ook Renger van der Zande, die samen met Sebastien Bourdais en Scott Dixon de #01 van Chip Ganassi Racing bestuurt.

Onderdeel van de GTP-klasse is de Balance of Performance, die moet garanderen dat alle auto’s gelijkwaardig aan elkaar presteren. Volgens Van der Zande zitten de regels echter zo goed in elkaar, dat er voor de kwalificatie helemaal niet verder gebalanceerd hoefde te worden. “Met de nieuwe regels hebben ze gekozen voor een best wel klein window van vermogen, drag en downforce waarin iedereen moet zitten”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. "Daarmee zou iedereen gelijk moeten zijn. We hebben nu hetzelfde gewicht, hetzelfde vermogen en ongeveer dezelfde downforce. Tijdens de kwalificatie zag je al dat het heel dicht bij elkaar zat. Je weet natuurlijk nooit hoeveel iedereen aan het sandbaggen [bewust trager rijden om meer vermogen of minder gewicht te krijgen] was, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel veel gebeurde. Het zat zo dicht bij elkaar, daar kun je niet op mikken. Ik heb er best wel vertrouwen is dat dit een voorbode is van hoe het seizoen gaat worden.”

De #01 Cadillac van onder meer Van der Zande in de schemering op Daytona. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

In de afgelopen maanden hebben Van der Zande en zijn team veel getest. Dat ging vooral over de betrouwbaarheid van de nieuwe Cadillac V-LMDh. Nu begint het echte spelletje volgens de Amsterdammer. “We hebben nog weinig aan de set-up van de auto kunnen werken. Dit was eigenlijk de eerste week dat we echt veranderingen konden doen die goed uitpakten. De auto was tot nu toe zo moeilijk om te rijden, zo onvoorspelbaar soms. Ik had deze week voor het eerst echt een lekker gevoel met de auto waardoor ik kon pushen voor rondetijden. Dat was wel heel erg tof om te zien, want dit is toch de auto waarmee ik de komende jaren mee vooruit moet. Het is wel fijn dat ik er dan een beetje gevoel mee krijg.”

Zorgen om betrouwbaarheid hybridesysteem

Onder de GTP-teams wordt er veel gevreesd voor de betrouwbaarheid. De standaard hybridesystemen waar iedereen over beschikt gaan nog weleens kapot, ook andere onderdelen van de gloednieuwe wagens zijn nog niet tot het uiterste getest. Van der Zande ziet de race in Daytona dit jaar anders verlopen dan in de afgelopen jaren. “Ik denk dat de auto’s nog te nieuw zijn, en de systemen te fragiel, om te zeggen: we zien elkaar net voor de finish om voor de zege te vechten. Ik denk dat we een race krijgen zoals enduranceracen ooit was. De afgelopen vijf, zes jaar was het een grote sprintrace. Ik denk dat iedereen dit jaar een beetje zijn hart vasthoudt of de auto het gaat volhouden, vooral de hybridesystemen. Het gaat een beetje terug naar de tijd dat we wat rustiger aan deden en voorzichtig omgingen met het materiaal om tot de finish te komen. Aan de andere kant weet ik hoe het gaat. We zeggen altijd dat we het rustig aan gaan doen, maar als je dan eenmaal racet gooi je dat vrij snel overboord en ga je hard rijden. Ik denk dat er een goede kans is dat er een aantal auto’s niet aan de finish komen, of dat er gerepareerd moet gaan worden. Dan wordt het een soort van race in de pits, wie het snelst zijn auto weer op de baan krijgt.”

Het circuit van Daytona is vrij klein waardoor het aantal verloren ronden bij pech snel oploopt. Die haal je niet zomaar terug. Toch blijft het door het systeem van de safety cars nog wel mogelijk volgens Van der Zande. “In Amerika heb je de regel dat je onder een caution een ronde terug kan pakken. Daarmee kan je in Amerika nog wel van zeven ronden achterstand terugkomen. Er zijn de afgelopen jaren alleen veel minder cautions geweest, en die heb je wel nodig om terug te komen. Het kan maar zomaar gebeuren dat een LMP2-auto overall gaat winnen, en dat wij voor de zege in de klasse gaan vechten.”

De wagen van Van der Zande passeert de finishlijn tijdens het testen. Foto: Richard Dole / Motorsport Images

De kwalificatie verliep niet heel soepel voor de wagen van Van der Zande. Door een rode vlag kon Bourdais pas op het allerlaatste moment een ronde neerzetten. Hij pakte de vierde plek, maar voor Van der Zande had het ook niet uitgemaakt als de wagen laatste had moeten starten. “De kwalificatie maakt voor nog geen procent uit voor de uitkomst van de race.” Waar de 36-jarige coureur normaal altijd zonder twijfel op de zege mikt, is hij nu iets gematigder. “Wat we moeten proberen, is die race uitrijden. Als we hem uitrijden, is dat echt een prestatie van Cadillac, General Motors, Dallara, Ganassi en de rijders. Maar als we hem dan toch uitrijden, wil ik ook vechten voor de overwinning.”

Van der Zande kijkt uit om weer te racen, na maandenlang alleen maar getest te hebben. “Ik ben echt een racer. Ik vind kwalificaties, trainingen en testen allemaal hartstikke prima, maar vanuit mijn hart ben ik gewoon een racer. Ik wil in die wedstrijd zitten, het onderste uit de kan halen voor die overwinning, en het uiterste uit mezelf en het team halen. Zo’n winterperiode is leuk en belangrijk, maar ik kan niet wachten om weer ‘voor het echie’ aan de slag te gaan.”