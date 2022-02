In de vrije trainingen en kwalificaties voor de Rolex 24 kwam het team van Chip Ganassi wat kleine problemen tegen. De pit-limiter stond niet goed afgesteld en ook de rembalans zorgde voor wat twijfels, maar in de lange race van afgelopen weekend leek alles opgelost. De #01 was vaak vooraan te vinden. “Op snelheid lagen we constant aan de leiding. Mijn teamgenoten deden het super goed, ik ging super goed en de strategie was op orde. De auto was gewoon fantastisch, maar toen moesten we achter de muur,” blikt Van der Zande in gesprek met Motorsport.com terug.

In de nachtelijke uren moest Sebastien Bourdais tijdens een neutralisatie de wagen achter de pitmuur sturen met problemen aan de dynamo. “Eerst dachten we aan een korte reparatie om weinig tijd te verliezen, en om later bij een andere Full Course Yellow nog wat te fixen. Maar al snel bleek dat het een grote reparatie met veel tijdsverlies werd.” Kevin Magnussen, coureur van de tweede auto van Ganassi, maakte Van der Zande wakker met het slechte nieuws. De Nederlander mocht lang slapen om aan het einde van de race topfit te zijn. “Het team wilde dat ik het einde zou doen omdat ik de meest aanvallende coureur was. Daarom hebben mijn teamgenoten de nacht op zich genomen.”

Veredelde testsessie

Van der Zande kwam met veertig ronden achterstand de wagen in. “Ik zou drie of vier stints doen, maar ik zat uiteindelijk drieënhalf uur in de auto. Mijn teamgenoten hebben de nacht voor mij gepakt, dus het enige wat ik kon doen is ze terugbetalen door zelf ook wat langer door te rijden.” Eerst was zijn plan om de zusterauto, de #02, te helpen aan een overwinning. Toen die ook stuk ging met een kapotte benzinepomp werd het eigenlijk een testsessie. “Natuurlijk probeer je de Cadillacs die over zijn nog wat te helpen. Verder hebben we verschillende strategieën geprobeerd met de wagen. Ik ben zelfs een keer zonder brandstof de pitstraat ingerold, want daar testten we iets uit.”

Van der Zande richt zijn pijlen nu op de 12 uur van Sebring, die over zes weken verreden wordt. “Het is misschien wel mijn favoriete race van het jaar. Ik heb hem nog nooit gewonnen maar ik ben wel vaak tweede geworden. Vorig jaar hadden we hem moeten winnen, maar verloren we twee ronden door contact met een BMW, dus dit jaar moeten we het maar proberen. Aan de snelheid van de wagen zal het niet liggen en ik voel me als een vis in het water in dit kampioenschap, dus ik hoop dat we het kunnen gaan doen.”