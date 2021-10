Van der Zande ook in 2022 voor Ganassi in IMSA

Naast het aanblijven van Renger van der Zande maakte Chip Ganassi Racing ook de komst van drie nieuwe rijders wereldkundig: Sebastien Bourdais, Earl Bamber en Alex Lynn. Dit jaar vormt de Nederlander een team met Kevin Magnussen, maar de voormalig Formule 1-coureur maakte eerder al bekend in 2022 de overstap te maken naar het WEC-team van Peugeot.

“Het is geweldig om Sebastien, Alex en Earl als nieuwe teamgenoten te hebben”, aldus Van der Zande over zijn nieuwe teammakkers. “Het zijn bewezen rijders van topniveau. Ik denk dat ze goed binnen het team passen. Sebastien heeft alles geracet op deze aarde, hij beschikt over veel pure snelheid. Ik ken Earl goed uit onze formuleklassen en hij is een LMP1-winnaar. Alex komt vanuit de Formule E en heeft veel ervaring in de sportscars. Ik ben heel blij aan te blijven. Ik voel me meer dan ooit thuis bij hen. Hoewel ik niet kan wachten tot volgend jaar, staat Petit Le Mans nog voor de deur dus we willen 2021 sterk afsluiten.”

Naast de rijdersline-up maakte het team ook bekend komend jaar een tweede Cadillac DPi-V.R in te zetten in het IMSA-kampioenschap. De exacte verdeling van de rijders per wagen wordt voorafgaand aan de Roar Before the 24 op Daytona in januari bekendgemaakt.