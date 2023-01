Afgelopen weekend werd in Daytona de Roar before the 24 verreden. Het is een weekend vol met testsessies voor de 24 uur van Daytona, die komend weekend op het programma staat. De afsluiter van de Roar was de kwalificatie.

In de LMP2-klasse geldt de regel dat de amateurcoureur de kwalificatie moet rijden. Francois Heriau pakte in de #35 Oreca, die hij deelt met Job van Uitert en Giedo van der Garde, de tweede plek in de klasse. Na afloop van de sessie reageren de mannen als ze in de auto zitten richting Miami. Bekijk de video bovenaan deze pagina.