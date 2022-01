Racing Team Nederland start dertiende in Rolex 24 uur van Daytona

Frits van Eerd startte de kwalificatierace van 100 minuten voor Racing Team Nederland. De Nederlander begon op de zevende plek in de LMP2-klasse [14de overall] en stoof razendsnel naar de vierde plek. Steven Thomas en PR1 Mathiasen Motorsports-coureur Ben Keating waren vanaf de eerste ronde al in gevecht voor de leiding, waarna Keating deze in de zesde omloop overnam. Na de verplichte stops bleef PR1 Mathiasen Motorsports aan de leiding, terwijl Dylan Murry het stuur van Van Eerd overnam. De Amerikaan kwam even vijfde te liggen achter G-Drive by APR ahead-rijder James Allen, maar in ronde 26 wisselden de coureurs van positie. Hierdoor kwam Racing Team Nederland weer vierde te liggen, maar uiteindelijk verloor de Nederlandse renstal nog twee posities. Murry, Van Eerd, Giedo van der Garde en Rinus van Kalmthout starten de 24 uur van Daytona in de LMP2-klasse vanaf de zesde positie en dertiende overall. De auto van PR1 Mathiasen Motorsports met onder andere Keating en Mikkel Jensen start in de LMP2-klasse van pole.

In de DPi-klasse was het Taylor die goede zaken deed. In de kwalificatierace werd Taylor flink opgejaagd door de JDC Miller MotorSports Cadallic van Richard Westbrook. Het tweetal toucheerde elkaar in de laatste ronde, maar uiteindelijk trok de winnaar van vorig jaar aan het langste eind. Renger van der Zande kwam als een raket weg bij de start en schoot meteen van P6 naar de tweede positie. In de achttiende ronde kwam de Nederlander binnen om het stuur over te geven aan zijn Franse teamgenoot Sebastien Bourdais. Die vervolgens de Cadillac naar een zesde startplek stuurde, dezelfde plek als waar ze eerder waren begonnen.

Jeroen Bleekemolen rijdt de 24 uur van Daytona in de GTD-klasse en kwalificeerde zich overall op de 48e positie. Nick Catsburg bestuurt een bolide in de GTD Pro-klasse en start 33e. LMP3-coureur Kay van Berlo mag volgend weekend in zijn Ligier vanaf de 60e positie vertrekken