Racing Team Nederland snelste in LMP2 na late aankomst in Daytona

Giedo van der Garde slaagde er ondanks de late aankomst in de wagen van Racing Team Nederland naar een 1.37.991 te sturen, waarmee hij de concurrentie nipt achter zich liet. En dat terwijl het voor zowel hem als het team de eerste deelname is aan de 24 uur van Daytona.

Dat de container met de Oreca van Racing Team Nederland zo laat op het circuit arriveerde, had meerdere redenen. Teammanager Mark Koense: “We hebben pas laat besloten om naar Daytona te gaan, kort na de laatste ronde in het WEC. Het team heeft fantastisch werk geleverd om dat allemaal zo last-minute organiseren. Alles is vervolgens op tijd op transport gegaan. Maar we hebben vertraging opgelopen op zee. Ongeveer een week geleden bereikten ons de eerste berichten hierover. En er was een probleem in de haven van New York.”

Maar op dat moment was er nog geen man overboord. De wagen zou op donderdagavond in Daytona arriveren, waarmee er nog voldoende tijd was om alles in orde te maken voor de eerste training. Maar ook de truck die de container van de haven naar het circuit bracht, liep vertraging op. “Zo ging werd een nogal zorgelijke situatie een onmogelijke situatie”, aldus Koense, die de LMP2-bolide dus tijdens de eerste training zag aankomen.

Dankzij de monteurs was de auto dus wel op tijd gereed voor de tweede sessie. Koense: “Het team heeft opnieuw een fantastische job gedaan. Er was een klein beetje sprake van een valse start, maar we zijn blij om hier te zijn en we zijn geweldig ontvangen door het IMSA [de organisator van het evenement]. Iedereen is erg hulpvaardig geweest. Als je meedoet aan een autosportevenement, weet je dat niet alles gaat zoals je gepland had. Maar om helemaal geen auto te hebben, is wel heel extreem. Maar je hebt ermee om te gaan. Gezien wat er allemaal gaande is in de wereld, is het een voorrecht om hier te kunnen zijn samen met de andere deelnemers.”