Preview: De kanshebbers in de 58ste 24 uur van Daytona

De endurancerace op het road course van het oval in Daytona begon in 1962 als een wedstrijd over drie uur. Op een uitzondering na beslaat de race sinds 1996 de volle 24 uur en is het evenement uitgegroeid tot een van de kroonjuwelen van de endurance-racerij en de opening van het autosportjaar 2020. Het moet gezegd worden, de editie 2020 zet met 39 inschrijvingen een record neer in negatieve zin. Dat is het kleinste deelnemersveld ooit. Het vorige record was de 45 wagens in 2003 and 2010.

Wat het veld mist in kwantiteit, maakt het dan weer goed in kwaliteit. Ook dit jaar zijn de vier klassen doorspekt met internationale toprijders en bekwame amateurs. In de topklasse strijden acht DPi-prototypes om de algemene overwinning. Renger van der Zande verdedigt met zijn Wayne Taylor Racing de algemene overwinning, die er vorig jaar kwam nadat de race drie uur vroeger werd gestaakt door een stortvloed.

Dat doet Renger dit jaar niet met Fernando Alonso, die nog Arabisch zand uit zijn reiskoffer zit te schudden na een bewogen eerste deelname aan de Dakar. Wayne Taylor heeft de Spaanse tweevoudige wereldkampioen echter met verve vervangen. De Zuid-Afrikaan doet beroep op vijfvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon. Taylor zag na Ricky ook andere zoon Jordan andere oorden op zoeken. Jordan Taylor is de nieuwe fabriekscoureur van Corvette. Ford-verstekeling Ryan Briscoe is daarom in 2020 aan boord gehaald als vaste partner van Van der Zande. Kamui Kobayashi keert net als vorig jaar terug als vierde rijder in het team.

De tegenstand komt ook dit jaar weer van Acura Team Penske, met tal van IndyCar-sterren als Alexander Rossi, Helio Castroneves, Simon Pagenaud en Juan Pablo Montoya in de line-up. Mazda wil na drie zeges in 2019 nu echt meestrijden voor de titel en doet dat met twee wagens voor namen als Oliver Jarvis, Harry Tincknell en Ryan Hunter-Reay. Binnen de Cadillac-stal is het ook drummen met het succesvolle Action Express Racing van Derani-Nasr-Albuquerque-Conway en JDC Miller met de Franse toppers Sébastien Bourdais en Loïc Duval.

Na enkele magere jaren, waarin de LMP2 van topklasse werd gedegradeerd tot buitenbeentje, staan er toch weer zes prototypes aan de start in de tweede categorie. Het DragonSpeed van eigenaar Elton Julian blijft de categorie trouw met vaste waarden als Ben Hanley, Henrik Hedman en Colin Braun, aangevuld met Harrison Newey. Met Nicolas Lapierre bij Starworks, Nicolas Minassian bij Era en Gabriel Aubry bij PR1/Mathiasen zijn er nog enkele interessante namen actief in de klasse.

GTE: Debuut nieuwe Corvette, maar zonder Ford

De GTE-categorie moet het doen zonder de twee Ford GT's van Ganassi. Zij werden niet vervangen en zo blijft de deelnemerslijst hangen op zeven wagens in de Pro-klasse. Er is veel aandacht voor het andere Amerikaanse merk Corvette, dat debuteert met de nieuwe C8.R. De nieuwe telg breekt met de Corvette-traditie door de brute V8-motor achteraan te laten monteren. Nicky Catsburg krijgt de eer om een van de 'Vettes te besturen, naast Jordan Taylor en routinier Antonio Garcia. De andere wagen is zoals steeds voor ervaren rotten Gavin-Milner-Fässler.

Laurens Vanthoor krijgt ook een nieuw speeltje. De IMSA GTE Pro kampioen en zijn vaste kompaan Earl Bamber besturen de nieuwe Porsche 911 RSR-19, die in het FIA WEC al enkele races achter de kiezen heeft. Mathieu Jaminet is hun derde man. Binnen het team komt de concurrentie van Nick Tandy, Fred Makowiecki en Matt Campbell. Daarbuiten is Rahal Letterman Racing weer van de partij als fabrieksteam van BMW. Terwijl de M8 GTE in Europa uit competitie werd gehaald, blijft het Duitse merk in Amerika wel verder racen met de nog relatief nieuwe wagen. Opvallend is de komst van voormalig DTM-kampioen Bruno Spengler, die tegen wil en dank door het merk van de DTM naar de IMSA werd verhuisd. IndyCar-sensatie Colton Herta is altijd goed voor vuurwerk, de Australische Supercar-rijder Chaz Mostert is ook een interessante toevoeging naast de gebruikelijke namen als Augusto Farfus, Philipp Eng en Johnny Edwards. Risi komt speciaal voor Daytona nog eens terug met de Ferrari 488. Het in Houston, Texas gevestigde team mag beschikken over fabrieksrijders Calado, Pier Guidi, Rigon en Serra.

Ook de GT Daytona-categorie, de Pro-Am klasse met GT3-wagens, grossiert in interessante namen. Op internationaal niveau mag er geen endurancerace meer plaatsvinden zonder Jeroen Bleekemolen. De ervaren en fel gegeerde Nederlander neemt echter niet deel met zijn maatje Ben Keating, die zijn geluk beproeft in de LMP2. Bleekemolen stapt in de Porsche van het voor hem bekende Black Swan Racing van Tim Pappas, met steun van fabrieksrijder Sven Müller.

Het Oostenrijkse Lamborghini-team Grasser verdedigt de zege niet met Rik Breukers, maar wel met een andere Nederlander: Steijn Schothorst kruipt in de Huracan met onder andere Franck Perera. Grasser zet voor GEAR ook een all-ladies machine in met Katherine Legge, Christina Nielsen, Rahel Frey en Tatiana Calderon.

Naar Laurens staat ook jongere broer Dries Vanthoor aan de start met het Belgische WRT. De equipe van Vincent Vosse zet een Audi R8 LMS in voor Vanthoor, Rolf Ineichen, Daniel Morad en Mirko Bortolotti, die overstapte van Lamborghini naar Audi.

De 58ste editie van de Rolex Daytona 24 wordt zaterdag om 19.40 onze tijd op gang gebracht. Zoals enigszins gebruikelijk bij 24-uursraces valt de finishvlag exact 24 uur later.

Deelnemerslijst 24 uur van Daytona

Nr Team Wagen Rijders DPi - 8 wagens 5 Mustang Sampling Racing (JDC-Miller MotorSports) Cadillac DPi-V.R Sebastien Bourdais

Joao Barbosa Loic Duval 6 Acura Team Penske Acura ARX-05 Juan Pablo Montoya Dane Cameron Simon Pagenaud 7 Acura Team Penske Acura ARX-05 Helio Castroneves Ricky Taylor Alexander Rossi 10 Wayne Taylor Racing Cadillac DPi-V.R Ryan Briscoe Renger van der Zande Scott Dixon Kamui Kobayashi 31 Whelen Engineering Racing (Action Express Racing) Cadillac DPi-V.R Pipo Derani Felipe Nasr Filipe Albuquerque Mike Conway 55 Mazda Team Joest Mazda RT24-P Jonathan Bomarito Harry Tincknell Ryan Hunter-Reay 77 Mazda Team Joest Mazda RT24-P Tristan Nunez Oliver Jarvis Olivier Pla 85 JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi-V.R Matheus Leist Juan Piedrahita Chris Miller Tristan Vautier LMP2 - 6 wagens 2 Rick Ware Racing Riley Mk. 30-Gibson Cody Ware Johnathan Hoggard TBA TBA 8 Tower Motorsport by Starworks Oreca 07-Gibson Ryan Dalziel John Farano David Heinemeier Hansson Nicolas Lapierre 18 Era Motorsport Oreca 07-Gibson Kyle Tilley Dwight Merriman Nicolas Minassian Ryan Lewis 38 Performance Tech Motorsports Oreca 07-Gibson Cameron Cassels Kyle Masson Robert Masson Don Yount 52 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Simon Trummer Gabriel Aubry Nick Boulle Ben Keating 81 DragonSpeed Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Colin Braun Harrison Newey GT Le Mans - 7 wagens 3 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 4 Corvette Racing Corvette C8.R Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fassler 24 BMW Team RLL BMW M8 GTE John Edwards Jesse Krohn Augusto Farfus Chaz Mostert 25 BMW Team RLL BMW M8 GTE Connor de Phillippi Bruno Spengler Colton Herta Philipp Eng 62 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra Davide Rigon 911 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Nick Tandy Frederic Makowiecki Matt Campbell 912 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Earl Bamber Laurens Vanthoor Mathieu Jaminet GT Daytona - 18 wagens 9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3 R Zach Robichon Dennis Olsen Lars Kern Patrick Pilet 11 GRT Grasser Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Steijn Schothorst Richard Heistand Albert Costa 12 AIM Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Townsend Bell Frankie Montecalvo Shane van Gisbergen Aaron Telitz 14 AIM Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Parker Chase Kyle Busch Michael de Quesada 16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R Patrick Long Ryan Hardwick Anthony Imperato Klaus Bachler 19 GEAR Racing powered by GRT Grasser Lamborghini Huracan GT3 Evo Katherine Legge Christina Nielsen Rahel Frey Tatiana Calderon 23 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Alex Riberas Roman de Angelis Ian James Nicki Thiim 44 GRT Magnus Lamborghini Huracan GT3 Evo Andy Lally John Potter Spencer Pumpelly Marco Mapelli 47 Precision Performance Motorsports Lamborghini Huracan GT3 Evo Brandon Gdovic Eric Lux TBA TBA 48 Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Andrea Caldarelli 54 Black Swan Racing Porsche 911 GT3 R Tim Pappas Jeroen Bleekemolen Sven Muller Trenton Estep 57 Heinricher Racing (Meyer Shank Racing) Acura NSX GT3 Evo Trent Hindman Misha Goikhberg Alvaro Parente AJ Allmendinger 63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3 Evo Cooper MacNeil Toni Vilander Alessandro Balzan Jeff Westphal 74 Riley Motorsports Mercedes-AMG GT3 Lawson Aschenbach Gar Robinson Ben Keating Felipe Fraga 86 Meyer Shank Racing Acura NSX GT3 Evo Mario Farnbacher Matt McMurry Shinya Michimi Jules Gounon 88 WRT Speedstar Audi Sport Audi R8 LMS Evo Mirko Bortolotti Dries Vanthoor Rolf Ineichen Daniel Morad 96 Turner Motorsport BMW M6 GT3 Bill Auberlen Robby Foley Dillon Machavern Jens Klingmann 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 Pedro Lamy Mathias Lauda Ross Gunn Andrew Watson

Vetgedrukt: teams die aan het volledige IMSA-seizoen meedoen