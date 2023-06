In de slotfase van de 6 uur van Watkins Glen, slechts zes minuten voor het einde, schoot Mathieu Jaminet met een gewaagde inhaalactie voorbij aan de BMW Hybrid V8 van Connor De Phillippi terwijl ze zich een weg door het verkeer baanden. Door een full course yellow vanwege de crash van Bill Auberlen, die in de Turner Motorsports BMW M4 GTD over de kop was gegaan, zou er niks meer veranderen aan de uitslag. Na de race kwam echter aan het licht dat de #6 Porsche Penske Motorsport van Jaminet en Nick Tandy een skid block had van minder dan de toegestane minimumdikte. Hierdoor werden zij naar achteren verwezen en kwam de zege alsnog in handen van de #25 BMW. Het is voor het Duitse merk een historische, aangezien dit hun eerste zege van het moderne GTP-tijdperk is. Porsche heeft in een verklaring laten weten dat de voorste skid block minder dan een millimeter over het toegestane zat. Het team bekijkt nu de data en is van plan in beroep te gaan tegen de straf.

Het was tot aan die hectische slotfase al een enerverende race op het iconische circuit in de staat New York. Al na de eerste bocht ging het namelijk fout voor de andere BMW GTP met Augusto Farfus achter het stuur. De Braziliaan verloor op eigen kracht de controle, knalde tegen de vangrail en liep schade op aan de #24 BMW. Hij probeerde de pitstraat weer te bereiken, maar het GTD-veld moest nog losgelaten worden en tot verbazing gebeurde dat ook terwijl de BMW nog in bocht 1 stond. Farfus reed zijn BMW naar een veilige plek en wonder boven wonder wisten alle GTD's deze Hypercar te ontwijken. Aan het einde van de openingsronde was de eerste full course yellow van de race een feit - de BMW moest weggesleept worden.

Pech voor Van der Zande in Cadillac, geen Nederlanders op podium

Niet veel later kwam er opnieuw een caution vanwege een gevaarlijke situatie op de baan nadat Salih Yoluc in de Towe Motorsports LMP2 de leider in de race, Ben Keating, in de laatste bocht van de baan tikte. Dat zorgde ervoor dat Steven Thomas in de TDS Racing de chaos moest ontwijken en daarbij in de bandenstapels schoot. Hij ging vervolgens in de achteruit, maar dat leidde tot spannende momenten. Zo'n moment was er ook in de pitstraat, toen een wiel dat klaarlag voor een pitstop werd afgevuurd door de #23 Heart of Racing Aston Martin. Deze stuiterde door de pitstraat, maar niemand raakte gewond.

Na iets meer dan een uur ging het al fout voor de #01 Cadillac Racing van Sebastien Bourdais en Renger van der Zande. Bourdais probeerde een GTD in te halen in de run naar de laatste bocht, verloor de controle en kreeg vervolgens een zetje van De Phillippi, die hem niet kon ontwijken. De Cadillac liep schade op, maar kon wel door. Daar hield het echter niet bij op voor de Cadillac, aangezien Van der Zande twee uur voor het einde betrokken raakte bij een crash na een veel te enthousiaste actie van Alex Kirby in de #38 LMP3, waarbij hij de #63 Iron Lynx Lamborghini van Andrea Caldarelli met zich meenam. Op zijn beurt nam hij weer de #42 Lamborghini van Rob Ferriol met zich mee, waarna Van der Zande de chaos niet meer kon ontwijken. Hij lag op dat moment vijfde, maar zou als zesde over de streep komen na zes uur. Dat werd dus uiteindelijk de vijfde plek door de straf voor de #6 Porsche. Landgenoot Tijmen van der Helm eindigde op de vierde plaats in de #5 JDC Miller MotorSports Porsche 963, samen met teamgenoot Mike Rockenfeller.

In de LMP2-klasse zat Giedo van der Garde met teamgenoten Josh Pierson en John Falb lang in het gevecht om de podiumplaatsen. De TDS-coureurs deden er alles aan om op het podium te komen, maar grepen met de vierde plaats net mis. Ben Hanley, Nolan Siegel en George Kurtz wonnen namens Crowdstrike Racing by APR in de LMP2-klasse. Ook in de LMP3-klasse greep een Nederlander naast een podiumplek. Glenn van Berlo kwam met Andretti Autosport als vierde over de streep, de zege ging naar Riley Motorsports - WeatherTech Racing met Felipe Fraga, Josh Burdon en Gar Robinson. In de GTD-klasse wonnen Aaron Telitz, Parker Thompson en Frankie Montecalvo. Zij eindigden vóór de beste GTD Pro van Jack Hawksworth en Ben Barnicoat in de Lexus RC F GT3 van Vasser Sullivan.

Uitslag IMSA 6 uur van Watkins Glen