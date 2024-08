De laatste weken gingen er geruchten rond dat de Stellantis Group - het moederbedrijf van Peugeot - zou overwegen om een rentree in het IMSA-kampioenschap te doen. Volgens de geruchten zou het team met de Peugeot 9X8 Hypercar in de GTP-klasse mee willen doen, maar volgens Stellantis Motorsport-baas Jean-Marc Finot is daar geen sprake van. "We hebben een auto, maar we zien de noodzaak niet om in IMSA mee te doen. We willen eerst en bovenal ervoor zorgen dat ons WEC-team op orde is", aldus de Fransman in gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com.

Peugeot rijdt nu zijn derde seizoen met de 9X8, maar grote successen zijn nog niet behaald. Slechts een keer stond een auto van de Franse makelij op het podium van een WEC-race. Tijdens de 6 uur van Monza van vorig seizoen finishte een van de twee auto's op een derde plaats. Om beter voor de dag te komen is sinds de 6 uur van Imola de Evo 9X8 in gebruik genomen, maar tot op heden heeft dat weinig verbeteringen met zich meegebracht.

In de wandelgangen ging eveneens rond dat als Peugeot de stap naar het IMSA zou zetten, de bolide de sticker van Dodge zou krijgen. Het Amerikaanse merk valt ook onder Stellantis en zou de Amerikaanse consument meer aanspreken, maar volgens Finot is het totaal niet passend om Dodge aan de GTP mee te laten doen. "Dat merk produceert vooral veel muscle cars. Dat past beter bij de GT-auto's. Dodge past daarom beter bij NASCAR", vervolgt de topman. Dodge reed eerder tussen 2001 en 2012 enkele seizoenen in de NASCAR, waarna het merk de stekker uit het project trok.

Ook geen GT3-auto's op komst

Een andere optie voor Stellantis is het bouwen van een andere auto voor het GT3-kampioenschap, maar ook dat is volgens Finot niet op de planning. "Dat zou bij een merk als Maserati passen, maar daarmee rijden we ook al in de Formule E", vertelt hij.

De laatste GT3-auto die in het IMSA reed onder de vlag van een van de merken van Stellantis was de Dodge SRT Viper, waarmee zelfs enkele titels werden gewonnen. De laatste zege met deze auto in het IMSA werd in 2016 geboekt, waar onder andere Jeroen Bleekemolen achter het stuur zat.