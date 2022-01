Catsburg verwacht chaos en geweldige show in GTD-klasse Daytona

Begin 2021 stond Nick Catsburg voor het vijfde jaar op rij aan de start van de 24 uur van Daytona en voor het eerst slaagde hij erin om een felbegeerd klokje van Rolex te winnen. Samen met Corvette-fabrieksrijders Jordan Taylor en Antonio Garcia won hij de wedstrijd in de GTLM-klasse. Hij staat hierdoor in 2022 voor het eerst als verdedigend winnaar aan de start van de race, maar doet dat wel in een andere klasse. De GTLM-bolides zijn er dit jaar niet meer bij in Daytona Beach. In plaats daarvan is de GTD-klasse – waarin met GT3’s wordt gereden – uitgebreid met een GTD Pro-klasse.

In die klasse staat Corvette Racing dan ook aan de start, met een GT3-auto dus. Voor Catsburg en zijn teamgenoten betekent de verandering dat zij ineens veel meer tegenstanders hebben dan de zes teams tegen wie ze het in 2021 opnamen. De Nederlander vindt dat echter een mooie uitdaging. “Ik vind het heel leuk dat we in een grotere klasse rijden, waardoor we meer echt gaan racen en inhalen”, vertelt Catsburg tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. “In Europa hebben we enkele heel grote GT3-races en ik denk dat deze [Daytona] qua competitie ook die kant op gaat met een heel groot GT3-veld. Voor de fans is dat denk ik ook iets moois om te zien. Eerlijk gezegd denk ik dat het een heel vette race gaat worden.”

De nieuwe opzet van de GTD-klasse doet Catsburg denken aan diverse Europese GT3-kampioenschappen, waarbij er een Pro en een Pro-Am-categorie is. “Dat maakt het best lastig, want het is lastig om altijd te weten wie op dat moment in de auto zit. Is het de pro, of is het de amateur?”, wijst hij op een van de gevaren in de nieuwe klasse. “Het voelt altijd alsof het één grote klasse is, waarin iedereen het gevecht met elkaar aangaat. Ik verwacht ook dat we dat gaan zien in de race. In Europa zou ik graag willen dat sommige Pro-Am-auto’s je zouden laten passeren omdat ze hun eigen race rijden, maar helaas werkt het niet zo en ik verwacht ook in Daytona niet dat het zo werkt. Ik verwacht dat het een grote chaos wordt, maar tegelijkertijd ook een geweldige show.”

Corvette past GTLM-auto aan tot GT3-bolide

Corvette heeft geen geheel nieuwe GT3-bolide ontwikkeld, maar heeft de bestaande GTLM-wagen zodanig aangepast dat deze voldoet aan het nieuwe reglement. De aangepaste auto is onder andere voorzien van een ABS-systeem. Een andere grote verandering is dat Corvette nu niet langer de beschikking heeft over banden die het samen met bandenleverancier Michelin ontwikkelde, maar dat het dit jaar moet strijden op de banden die ook aan klantenteams geleverd worden. De personele bezetting op de auto is daarentegen niet veranderd, want Catsburg rijdt opnieuw aan de zijde van Taylor en Garcia.

Jordan Taylor en Nick Catsburg op het podium na hun GTLM-zege op Daytona Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Van het drietal heeft Catsburg de meeste ervaring in GT3-auto’s, waardoor het team mogelijk meer op zijn feedback gaat letten. Dat brengt in zijn ogen echter geen extra druk met zich mee. “Niet echt. Na Petit Le Mans heb ik even in de auto met ABS gereden en eerlijk gezegd voelde het meteen vrij goed. Natuurlijk hebben we wat werk te verzetten, maar ik denk dat soortgelijke hardware-pakketten in Europa al zo vaak getest zijn. Het duurde dus niet zo lang om competitief te worden. De meeste stress daarover is al weg. Er zijn enkele details die ietwat moeten worden aangepast, maar ik voel niet veel meer druk. Ik kan misschien iets meer input geven dan voorheen en dat voelt goed, maar buiten dat zit het team vol met knappe koppen. Daarvoor hoeven ze niet te veel op mij te vertrouwen.”

Winnen wordt grotere uitdaging dan in 2021

Na het GTLM-zege in 2021 is de logische vraag of een herhaling daarvan mogelijk is in de GTD Pro. Catsburg zou dat graag willen, maar weet tegelijkertijd ook dat er veel concurrentie is. “Dat gaat niet makkelijk worden. Het veld is dit jaar zo groot. Er doen veel meer auto’s mee en dat geldt niet alleen voor de GTD Pro, maar voor alle GTD’s. Dat zorgt eigenlijk voor één grote klasse waarin we allemaal met vergelijkbare snelheid tegen elkaar racen. Dat wordt heel, heel spannend. Het wordt absoluut een stuk moeilijker dan vorig jaar om de race te winnen. Laten we afwachten. Ik heb er heel veel zin in om weer aan de slag te gaan en het voelt goed om al een horloge om de pols te hebben, maar laten we daar nog een aan toevoegen.”

De 24 uur van Daytona begint zaterdag om 19.40 uur Nederlandse tijd. In de kwalificatierace van afgelopen weekend werden de startposities voor de 24 uursrace al bepaald. Catsburg, Taylor en Garcia eindigden daarin op de achtste plaats in de GTD Pro.