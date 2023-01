Dit weekend begint er een nieuw tijdperk in het sportscarracen. De 24 uur van Daytona wordt de eerste race van de LMDh-reglementen. In de GTP-klasse rijden in totaal negen auto’s van Porsche, Cadillac, BMW en Acura. Deze LMDh-wagens mogen ook rijden in het FIA World Endurance Championship en dus in de 24 uur van Le Mans. Porsche zal dit seizoen samen met het legendarische Penske aan beide kampioenschappen deelnemen, net als Cadillac in samenwerking met Chip Ganassi Racing. Volgend jaar komt BMW samen met Team WRT ook uit in het WEC. Alleen van Acura [de Amerikaanse sporttak van Honda] was nog niet bekend of ze plannen hebben voor een programma in het wereldkampioenschap.

Afgelopen zondag vond de kwalificatie plaats in Daytona. De #60 Acura van Meyer Shank Racing pakte de pole-position. De zusterauto #10 van Wayne Taylor Racing en Andretti Autosports – de beide legendarische teams werken samen aan die bolide – werd derde. Eerder in het weekend onthulde Wayne Taylor dat hij met Acura ook wel in het WEC wil racen. “Het is geen geheim dat we dat willen doen. Ik denk dat we een tweede faciliteit in Europa krijgen. We zijn er al een aan het ontwikkelen en het wordt groter. Een van onze doelen is om hopelijk over een paar jaar een WEC-team te hebben”, aldus Taylor tegen Dailysportscar.

Ook Michael Andretti ziet een overstap naar het WEC wel zitten, met een race die in het bijzonder met rood in zijn agenda omcirkeld staat. “Le Mans is zeker een doel voor ons. Onze doelstelling is om in alle grote autosportevenementen op de wereld te rijden. Le Mans is natuurlijk een van de grootste daarvan. Daarom willen we daar zeker zijn.” Taylor heeft zijn zinnen ook op Le Mans gezet. “Het is die ene sportscarrace op deze wereld die we nog niet gewonnen hebben. Er is dus geen twijfel aan dat we hier ons serieus op focussen. Dit is waar we willen zijn.”