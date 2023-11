Het Italiaanse automerk bereidt het grootste race programma in hun racegeschiedenis voor, aangezien ze nog nooit een prototype zoals de Ligier-chassis SC63 hebben ontwikkeld. Het project kreeg een flinke tegenslag te verduren door een harde crash van Mirko Bortolotti op Paul Ricard, waarbij de auto veel schade opliep aan de monocoque. Sindsdien hebben ze die achterstand ingehaald door veel testkilometers af te leggen in Almeria en Jerez. De racewagen is nu op weg naar Amerika, waar het klaargemaakt wordt voor een IMSA-test op Daytona begin december.

Oud-F1-coureur Romain Grosjean is een van de gegadigden die de SC63 heeft mogen testen in Spanje. De Fransman was aangenaam verrast hoe de auto de aanvoelde, zonder dat ze tegen grote technische problemen zijn aangelopen. Technische problemen zijn immers niet ongebruikelijk met elektrische hybride motoren. Grosjean vertelt aan Motorsport.com hoe verwonderd hij na de tests was. “Het was erg indrukwekkend hoe soepel hij liep. We hebben geen problemen met de hybride systemen gehad - even afkloppen - ondanks dat we een jaar later van start gingen [dan de concurrentie]. Ik hoop dat de volgende tests net zo goed gaan! Nu nemen we samen met andere fabrikanten deel aan een groepstest op 6 en 7 december op Daytona, dus dat zou een goed beeld moeten schetsen hoe we ervoor staan”, zegt de Fransman.

Net als Alpine begon het project van Lamborghini een jaar later dan bij de concurrentie. De SC63 werd afgelopen juli pas voor het eerst gepresenteerd, slechts een maand voor de eerste test op Paul Ricard. Gezien de korte tijdspanne is Bortolotti erg onder de indruk van het programma, en is hij vastberaden om de auto in Amerika verder te ontwikkelen alvorens hij in maart zijn debuut maakt in Qatar. “Alles gaat volgens plan”, vertelt de Italiaan aan Motorsport.com. "De Europese tests zitten erop en nu verhuizen we de komende weken naar Amerika om de ontwikkeling een vervolg te geven. Ik verheug me de komende weken op een intense testfase om ons voor te bereiden op het komende seizoen."

Bortolotti vertelt waarom hij blij is met de eerste testresultaten: “De auto is in zo’n vroeg [test]stadium al betrouwbaar. In de testfase is het duidelijk dat nog niet alles altijd even soepel verloopt, maar toch hebben we in Europa al veel kilometers afgelegd. Dat maakt me erg blij en geeft me tegelijkertijd de kans om de auto te leren kennen.”

Foto: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh

In het eerste jaar rijdt Lamborghini met een auto in zowel het WEC als het IMSA-kampioenschap, waar het in januari zijn debuut zal maken tijdens de 24 uur van Daytona. De volgende grote uitdaging wacht in juni, als het Italiaanse merk meedoet aan de 24 uur van Le Mans van het WEC. Grosjean maakt deel uit van het viertal fabriekscoureurs, naast DTM-runner up Mirko Bortolotti, oud-F1-coureur Daniil Kvyat en Andrea Caldarelli. Huidig Porsche-coureur Matteo Cairoli staat vooraan in de rij om namens Lamborghini deel te nemen in het IMSA-kampioenschap, terwijl Formule E-coureur Edoardo Mortara overwogen wordt om het LMDh-zestal compleet te maken.