De sfeer binnen Porsche Penske Motorsport was na afloop van de 12 uur van Sebring om te snijden. De 74e editie van de langeafstandsrace werd gewonnen door de #7 Porsche 963 van Felipe Nasr, Julien Andlauer en Laurin Heinrich, op de voet gevolgd door de #6 zusterauto van Laurens Vanthoor, Matthew Campbell en Kevin Estre. Die laatste was na de race witheet. De Fransman beschuldigde Nasr ervan in de slotfase teamorders te hebben genegeerd.

Met nog iets meer dan een uur te gaan reed Estre aan de leiding, nadat hij op verse banden voorbij was gegaan aan Nasr. Beide auto’s lagen op koers voor een 1-2-finish, maar kregen te maken met druk van achteropkomend verkeer, waaronder de #31 Cadillac van Jack Aitken. Nog voordat Estre Aitken voorbij kon gaan, plaatste Nasr echter een late inhaalactie in bocht 17 en ging hij binnendoor voorbij aan zijn teamgenoot, met nog 1 uur en 4 minuten te gaan.

Zelfs een late neutralisatie, die zorgde voor een spannende slotfase van 16 minuten, bood Estre geen kans meer om terug te slaan. Nasr pakte zo zijn derde overallzege in de Sebring-klassieker.

Estre: "Teamorder werd niet gerespecteerd"

Tijdens de persconferentie na de race was de spanning tussen beide coureurs duidelijk voelbaar. Estre liet er weinig twijfel over bestaan hoe hij naar het incident keek. "Er was niet echt sprake van verschillende strategieën, we zaten grotendeels op dezelfde lijn", zei de 37-jarige coureur. "We stopten ongeveer tegelijk, alleen op een gegeven moment met andere banden."

"We wisselden van positie, maar op een bepaald moment kwam er een instructie vanaf de pitmuur die niet werd gerespecteerd. Ik was gewoon aan het rijden volgens de afspraken, probeerde de strategie te optimaliseren en brandstof te sparen tot het einde. Ik dacht dat we allebei hetzelfde moesten doen, maar Felipe deed uiteindelijk iets anders. Zo kwam die inhaalactie tot stand. Aan het einde had hij ook de snelheid in vrije lucht, dus ik kon niet echt meer aanvallen. Dat is frustrerend en niet prettig, maar zo is het gegaan."

Nasr: "Ik ben hier om te winnen"

Nasr zelf legde de nadruk op het resultaat en ging slechts beperkt in op de kritiek van zijn teamgenoot. "Er zullen altijd verschillende versies zijn: mijn versie, die van het team en die van de andere coureurs", aldus de Braziliaan.

Op de vraag om verder in te gaan op de situatie, hield hij het kort: "Ik heb eigenlijk niet veel te zeggen. Ik ben hier om te winnen. Dat heb ik gedaan voor het team en dat is wat telt. We hebben een 1-2 behaald en belangrijke punten gescoord."

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell Photo by: IMSA

Volgens Estre was het risico op deze situatie inherent aan het feit dat beide auto’s het hele raceweekend dicht bij elkaar zaten. "We vochten de hele race tegen elkaar terwijl we 1-2 lagen", zei hij. "We weten dat dit kan gebeuren wanneer teamgenoten strijden. We rijden met dezelfde auto, met dezelfde sterke en zwakke punten, dus het is altijd lastig. Toch moeten we ook denken aan Porsche en Penske, die ons betalen, en respecteren wat zij zeggen. Meer wil ik er niet over kwijt."

Drie Nederlanders in de top-tien

Robin Frijns eindigde de 12 uur van Sebring op de zesde plaats, samen met Dries Vanthoor en Sheldon van der Linde in de #24 BMW M Hybrid V8. Renger van der Zande werd zevende met de #93 Acura ARX-06 die hij deelde met Nick Yelloly en Alex Palou. Tijmen van der Helm finishte op de negende plaats. Hij reed samen met Nicolas Pino en Kaylen Frederick in de #5 Porsche 963.