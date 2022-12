Van Uitert samen met Van der Garde in 24 uur van Daytona

Het Amerikaanse autosportseizoen wordt eind januari traditiegetrouw afgetrapt met de 24 uur van Daytona, oftewel de felbegeerde strijd om de Rolex-klokjes. Nederland is doorgaans goed vertegenwoordigd in de spectaculaire endurancerace. Afgelopen editie onder meer met Racing Team Nederland, dat net naast de LMP2-zege greep. Het gele team ontbreekt komend jaar logischerwijs op de startlijst, maar Giedo van der Garde en Rinus van Kalmthout zijn wel weer present. Beide mannen verdedigen ditmaal de kleuren van het Franse TDS Racing, dat de blik voor 2023 grotendeels op het Amerikaanse IMSA-kampioenschap heeft gericht.

Van der Garde en Van Kalmthout delen in tegenstelling tot afgelopen jaar geen auto, al krijgt eerstgenoemde wel weer een Nederlandse teamgenoot aan zijn zijde. Job van Uitert stapt namelijk in de #35-auto van TDS. Van Uitert en Van der Garde krijgen voor de uithoudingsproef gezelschap van het 16-jarige endurancetalent Joshua Pierson (die in de LMP2-klasse al de 12 uur van Sebring op zijn naam heeft staan) en bronzen rijder François Heriau.

Voor Van Uitert wordt het zijn tweede deelname aan de Rolex 24. Hij geldt daardoor niet meer als rookie, maar heeft nog geen meter geracet op de Daytona Speedway. Twee jaar geleden eindigde het avontuur met Racing Team Nederland voordat hij in de auto kon stappen. "Aangezien ik tijdens mijn eerste officiële deelname aan deze fantastische race niet heb kunnen rijden, voelt het alsof ik nog iets recht heb te zetten op Daytona", haakt Van Uitert in. "Twee jaar geleden heb ik ruim een week de geweldige sfeer mogen proeven en droomde ik stiekem van een podiumklassering in de LMP2, tot onze wagen helaas uitviel vanwege het ongeluk dat een van mijn toenmalige teamgenoten had."

Met TDS en een ogenschijnlijk zeer sterke line-up moet er begin 2023 meer in het vat zitten. "Met dit viertal moet TDS Racing geacht worden om te strijden om de LMP2-podiumplaatsen. Ik weet dat het een bijzonder competitieve klasse is, waarin er zeker op Daytona veel grote namen aanwezig zijn - en dat Daytona haar eigen winnaars kiest - maar het is aan ons om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen.” Daar komt bij dat er deze editie misschien nog wel iets meer in het verschiet ligt voor LMP2-teams. "Daytona 2023 belooft één van de meest spectaculaire edities uit de recente geschiedenis te worden, omdat er veel LMDh-wagens debuteren. Daar liggen voor LMP2-teams kansen, want niemand weet hoe betrouwbaar de nieuwe bolides zijn. Daarnaast is de LMP2-competitie ongelooflijk sterk. Ik heb al meerdere namen op de inschrijflijst zien staan waarvan ik weet dat de coureur in kwestie stevig kan gas geven – de line-ups van TDS Racing vallen daarbij in het bijzonder op.”

De 24 uur van Daytona - met onder meer Giedo van der Garde, Rinus van Kalmthout en Job van Uitert - vindt plaats in het weekend van 28 en 29 januari. De start is zaterdagavond rond 19.40 uur Nederlandse tijd.