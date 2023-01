Van Uitert na late spin Daytona: “Ben strijdend ten onder gegaan”

In de gehele 24 uur van Daytona vocht de #35 LMP2 van TDS Racing om de zege in de LMP2. De wagen, die bemand werd door Job van Uitert, Giedo van der Garde, Josh Pierson en Francois Heriau, reed regelmatig aan de leiding van de wedstrijd, en ook in het laatste uur reed van Uitert nog op kop van het LMP2-veld. In een van de herstarts in de slotfase werd de Brabander echter voorbij gestoken door Ben Hanley in de #4 CrowdStrike Racing. Toen Van Uitert hem terug wilde pakken, raakte hij in een spin en verloor hij veel terrein, waardoor de zege aan de neus van TDS voorbijging.

Van Uitert is onder de indruk van hoe de autosport in Amerika werkt. “Racen is hier echt heel anders”, concludeerde Van Uitert. “In een gebruikelijke 24-uursrace is het veld tegen het einde van de race gekalmeerd, omdat iedereen zijn wagen graag over de finish wil brengen. Hier was het behoorlijk anders. Je kon nergens wachten, of inhouden. Het LMP2-veld bleek extreem competitief en het was continu volle bak.”

Technisch probleem bij herstart

De man uit Dongen reed een sterke slotfase, en had veel vertrouwen in een goede afloop. “Ik ben strijdend ten onder gegaan. Met een uur te gaan reed ik aan de leiding en in mijn laatste stint kon ik een gat van liefst zes seconden trekken. Door de late neutralisatie moest ik al die gewonnen seconden inleveren. Toch hield ik vertrouwen. Waarom zou ik niet nog een keer weg kunnen rijden? Bij de herstart bleef de versnelling bij het opschakelen echter in de toerenbegrenzer hangen, waardoor de schakelopdracht werd genegeerd.”

Na dat moment ging het mis voor Van Uitert. “Mijn directe tegenstander kon me passeren. Ik probeerde direct te counteren, maar werd ver naar buiten gedwongen. Toen ik even later een goede run had en het via de binnenkant probeerde, was er te weinig ruimte en belandde ik op het gras. Met een gang van over de driehonderd kilometer per uur verloor ik de auto. Ik baal ontzettend van het resultaat, maar ben trots op mijn eigen prestatie en op het gehele team van TDS Racing. Mijn teamgenoten hebben puik werk geleverd. Dit is autosport, soms win je en soms verlies je. Ik wil TDS Racing en François Heriau bedanken voor deze kans. Het is een ongelooflijk leerzame week geweest, waarvan ik heb genoten. Uiteindelijk grijpen we naast de zege en natuurlijk balen we daarvan, maar onder de streep kunnen we trots zijn op onze prestaties. Ik heb honger naar meer."