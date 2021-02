Bleekemolen mist LMP3-podium op Daytona door ‘knullig probleem’

Namens Riley Motorsports stonden Bleekemolen en zijn teamgenoten afgelopen weekend aan de start van de 24 uur van Daytona. Tijdens de trainingen zat het tempo er goed in bij de crew van de #91 Ligier JS P320 en dus waren er de nodige ambities bij het team, zo erkende Bleekemolen na afloop van de race. “Voor mij was het alles of niets. Het podium was leuk, maar we kwamen voor de winst. We waren ook de hele week het snelste team in onze klasse.” Maar het podium en de overwinning bleven uiteindelijk ver buiten bereik voor de Nederlander, Cox, McCusker en Murray, die de race afsloten op de vierde positie.

De reden daarvoor was een technische probleem dat de #91 Riley Motorsports-bolide al vroeg in de race tegenkwam. Het drinksysteem functioneerde niet goed en dat leidde uiteindelijk tot een achterstand van liefst dertien ronden. “Het was een heel knullig probleem. De pomp van het drinksysteem bleef hangen, waardoor er water in de auto gespoten werd. Een paneeltje werd nat en dat leidde tot een elektronisch probleem”, verklaarde Bleekemolen de pech. “Nadat het team het paneel had vervangen, was er niets meer aan de hand. Ik heb al veel 24 uurs-races gereden, maar nog nooit zo knullig verloren. We wisten dat er nog wel van alles kon gebeuren en we kwamen ook nog in de buurt van het podium, maar op het einde kregen we problemen met de uitlaat. We moesten weer stoppen en verloren nog een paar ronden."

Aan de finish bedroeg de achterstand van Bleekemolen en zijn collega’s op de klassewinnaar tien ronden, wat liet zien dat het tempo er goed in zat bij de crew van de auto met startnummer 91. Geluk had het team dus niet, maar desalniettemin genoot Bleekemolen met volle teugen van de race. “Dit is een prachtig evenement, een van de klassiekers in het 24 uurs-racen. Deze telt en ik sta hier altijd graag aan de start”, zei hij. “We moesten vol aan de bak en het was weer een gave Daytona. Helaas geen overwinning dit jaar, en dat had er wel ingezeten, want de snelheid was top. In mijn stint van vier uur was ik continu de snelste op de baan en als ik dat niet was, reed ik op gebruikte banden.”