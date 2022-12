IMSA schrapt kwalificatierace voor 24 uur van Daytona

Bij de laatste twee edities van de 24 uur van Daytona werd de startgrid bepaald door de uitslag van een kwalificatierace. Een week voor de grote wedstrijd, aan het einde van de traditionele Roar Before The 24 [een week vol met testsessies en kwalificaties], organiseerde IMSA een sprintrace van 100 minuten. De winnaar van die race startte de 24 uur op pole-position. Vrijdag werd bekend dat IMSA hiermee stopt en dat alle vijf klassen voor de race in 2023 een kwalificatiesessie van 15 tot 20 minuten krijgen.

De komende editie van de Rolex 24 wordt de eerste keer dat de nieuwe LMDh-auto’s in actie gaan komen. In de zogenoemde GTP-klasse worden negen wagens verwacht. Drie stuks van Cadillac, waar Renger van der Zande een van de coureurs is, en twee auto’s van Acura, BMW en Porsche. Later in het seizoen komen er nog twee klantenwagens van Porsche bij. Een 963-bolide is er voor JDC-Miller, de ander is voor het team van Proton Competition. De race in Daytona komt waarschijnlijk dus te vroeg voor Porsche om vier wagens klaar te hebben.

De 24 uur van Daytona van 2023 wordt op 28 en 29 januari verreden. De Roar Before The 24 staat gepland van 20 tot en met 22 januari en volgende week is er al een driedaagse test.