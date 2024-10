IMSA Petit Le Mans: Vierde startplek voor Van der Zande, pole voor Cadillac

Op het circuit van Road Atlanta wordt dit weekend het IMSA SportsCar Championship-seizoen afgesloten met een van de hoogtepunten van de kalender: de Petit Le Mans. De kwalificatie voor de tien uur durende race mondde uit in een zeer spannende strijd om de pole-position bij de GTP's. Cadillac was op basis van de vrije trainingen de favoriet, al ging dat vooral om Sébastien Bourdais in de #01 Cadillac Racing, samen met Renger van der Zande - die zijn laatste IMSA-race namens Cadillac rijdt - en IndyCar-coureur Scott Dixon. Het was echter Jack Aitken in de #31 Whelen Cadillac die de pole op zijn naam schreef. De Brit noteerde een rondetijd van 1.09.639 - een baanrecord voor de GTP's - en hield daarmee Matt Campbell in de #7 Porsche Penske Motorsport en Connor de Phillippi in de #25 BMW Team RLL maar nipt achter zich.

Bourdais was uiteindelijk 35 duizendsten van een seconde langzamer dan De Phillippi en moest dus genoegen nemen met de vierde startplek. Tijmen van der Helm begint van de zesde plek aan de Petit Le Mans: teamgenoot Phil Hanson kwam in de #85 JDC Miller MotorSports Porsche 963 LMDh tot 1.10.103. Bent Viscaal start met teamgenoten Gianmaria Bruni en Alessio Picariello van de tiende plaats in de #5 Proton Competition Mustang Sampling Porsche 963.

Net geen pole voor Catsburg

In de LMP2-klasse ging de pole-position naar Ben Keating in de #2 United Autosports USA. De voormalig WEC-teamgenoot van Nicky Catsburg zette een rondetijd van 1.12.739 neer en was daarmee twee tienden sneller dan de #11 TDS Racing. AO Racing moest genoegen nemen met de derde tijd. In de LMP2-klasse komen dit weekend geen Nederlandse coureurs in actie.

Dat geldt wel voor de GTD Pro-klasse, waar Catsburg vanaf de tweede plaats zal starten in de #4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. Teamgenoot Tommy Milner mocht de kwalificatie voor dat team afwerken en kwam slechts vijf honderdsten van een seconde tekort om de #77 AO Racing van Laurin Heinrich van de pole af te houden. De #62 Risi Competizione Ferrari van Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon en Daniel Serra moest zijn twee beste rondetijden afstaan vanwege het veroorzaken van een rode vlag. Zij zullen daardoor van P44, P13 in de klasse, moeten starten.

In de GTD-klasse ging de pole naar de #80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 van Scott Andrews met een rondetijd van 1.18.281. Indy Dontje begint in deze klasse van de derde plek in de #57 Winward Racing Mercedes, achter de #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3.

De IMSA Petit Le Mans gaat zaterdag 12 oktober om 12.10 uur lokale tijd van start. Het is dan 18.10 uur in Nederland. De race duurt tien uur en zal dus om 04.10 uur Nederlandse tijd afgelopen zijn.

Uitslag kwalificatie Petit Le Mans