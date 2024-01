IMSA geeft fout toe in '23 uur en 58 minuten' van Daytona

Het werd op sociale media al gekscherend de 23 uur en 58 minuten van Daytona genoemd. Er ontstond flink wat verwarring over het einde van de langeafstandsrace, aangezien er op het moment van afvlaggen nog zo'n twee minuten te gaan waren. Op de Road Course van Daytona is dat voor auto's uit de GTP-klasse al gauw twee ronden. Het ging al fout met het zwaaien van de witte vlag met nog drie minuten te gaan, waardoor toen officieel de laatste ronde van de race was begonnen. Deze werd eerst getoond aan de leider in de GTD-klasse, die daardor na 24 uur en 3.261 seconden werd afgevlagd. Omdat de GTP-leider toen al over de finishlijn was gekomen, kreeg Felipe Nasr in de #7 Porsche met nog 1 minuut en 35.277 seconden van de 24 uur te gaan al de finishvlag.

Daarmee kwam er ook te vroeg een einde aan het duel tussen Nasr en Tom Blomqvist in de #31 Cadillac, die 2,1 seconden tekortkwam voor de zege. "Door een fout bij de wedstrijdleiding toonde IMSA per ongeluk de witte vlag en toonde deze vervolgens met nog minder dan drie minuten te gaan in de race. Aan het einde van de ronde ontving de GTP-auto met startnummer 7 de geblokte vlag met nog 1 minuut en 35.277 seconden te gaan, waardoor de race één ronde te kort kwam voor de geplande 24 uur", valt in de verklaring te lezen. IMSA verklaart ook meteen dat zij door het tonen van deze vlag met hun handen gebonden waren. "Op basis van artikel 49 van de 2024 IMSA Sporting Regulations en Standard Supplementary Regulations geldt dat als de geblokte vlag per ongeluk of op een andere manier wordt getoond voordat de leidende auto het geplande aantal ronden heeft afgelegd of voordat de voorgeschreven tijd is voltooid, de race desondanks als beëindigd wordt beschouwd op het moment dat de vlag wordt getoond."

Niet alleen voor de fans was de situatie verwarrend, ook de coureurs wisten niet zo goed wat zij moesten doen. Nasr, die samen met Dane Cameron, Matt Campbell en Indy 500-winnaar Josef Newgarden de zege pakte en daarmee dus ook het Rolex-horloge in ontvangst mocht nemen, onthulde na de race dat hij door teamstrateeg Tim Cindric geïnstrueerd werd om door te blijven rijden totdat zeker was dat de race officieel voorbij was. "Je moet het gaspedaal in blijven drukken totdat je weet dat het voorbij is. Dat is wat Tim Cindric zei op de boordradio. Ik was ook in de war."