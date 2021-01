IMSA Daytona: Action Express Cadillac wint kwalificatierace

Op een natte baan vertrok Mazda-coureur Oliver Jarvis van pole-position, maar al snel zette IMSA-debutant Kevin Magnussen hem onder druk. Nog voor het eind van de eerste ronde had de voormalig F1-coureur de leiding te pakken, maar dat zou niet zo blijven. Het compacte veld zorgde voor behoorlijk wat chaos in de openingsfase van de race en de neutralisaties volgden elkaar dan ook in behoorlijk tempo op. Toen de coureur snelheid terug moesten nemen vanwege een crash in de GTD-klasse, kwamen op Magnussen na alle coureurs binnen.

Het circuit droogde echter aardig snel op en Magnussen was op zijn regenbanden weerloos tegen de concurrentie. Tristan Vautier nam zodoende de leiding over in de JDC-Miller Motorsports Cadillac en Magnussen kwam alsnog binnen om het stuur over te geven aan Renger van der Zande. Daarmee verloor het tweetal van Chip Ganassi Racing flink wat tijd. Vooraan had Vautier ook niet het tempo om Nasr achter zich te houden en de Braziliaan reed weg van de JDC-Miller man. Met zo’n 34 minuten te gaan nam Derani vervolgens het stuur over van Nasr en de overwinning kwam niet meer in gevaar.

Het duel om de tweede plaats was interessant, die positie was een prooi voor Harry Tincknell in de Mazda. Loïc Duval nam het stuur in de tweede helft over van Vautier en bracht de wagen op de derde plaats aan de finish. Dane Cameron en Oliver Pla eindigden met de Mayer Shank Racing-bolide op de vierde plaats voor de Wayne Taylor Racing Acura.

Van der Zande en Magnussen kwamen op een ronde achterstand als zevende aan de finish.

LMP2: PR1 wint, Racing Team Nederland maakt indruk

In de LMP2-klasse ging de overwinning naar Mikkel Jensen en Ben Keating van PR1 Mathiasen Motorsports. High Class Racing en Tower Motorsport maakten het podium compleet, kort daarachter eindigden Frits van Eerd en Giedo van den Garde namens Racing Team Nederland op de vierde plaats. Voor beide coureurs was de 100 minuten lange race een goede kans om ervaring op te doen op Daytona.

Daytona-debutant Rinus van Kalmthout kwam niet in actie tijdens de kwalificatierace. Zijn teamgenoten in de #81 Dragonspeed-wagen kwamen tot de vijfde plaats.

GTLM: Corvette domineert met 1-2

In de snelste GT-klasse in het IMSA-kampioenschap deed Corvette goede zaken tijdens de eerste afspraak van het seizoen. In zijn eerste race met de C8.R ging Alexander Sims aan de leiding nadat hij BMW-coureur Marco Wittmann passeerde. Jordan Taylor lag met de tweede Corvette op de vierde plaats. Taylor en teamgenoot Nicky Catsburg kwamen naar voren omdat James Calado in de Ferrari 488 spinde bij het uitkomen van de pitstraat. Porsche-coureur Kevin Estre kwam aan de leiding, maar moest laat in de race nog een stop maken.

Nick Tandy kwam zodoende aan de leiding nadat hij het stuur over had genomen van Sims, Catsburg snelde naar de tweede plaats. Estre eindigde op de derde plaats en dat had alles te maken met de extra pitstop die Augusto Farfus moest maken dankzij een bandenprobleem in de #24 BMW.

GTD: BMW zegeviert wel in GT3-klasse

In de GTLM-klasse ging de overwinning dus aan de neus van BMW voorbij, maar Bill Auberlen en Robby Foley deden het uitstekend in de GTD-klasse. Het tweetal reed enige tijd onder druk van Pfaff Motorsport-coureurs Zacharie Robichon en Laurens Vanthoor, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. De BMW eindigde 4.4 seconden voor Vanthoor terwijl Lamborghini met fabriekscoureurs Rolf Ineichen en Mirko Bortolotti op de derde plaats eindigde.

LMP3: Muehlner Motorsports opent met winst

Nieuw dit jaar in Daytona is de LMP3-klasse en daar ging de overwinning naar Moritz Kranz en Laurents Hoerr in de Muehlner Motorsports-bolide. Zij profiteerden van chaos aan het begin van de race toen maar liefst drie LMP3-wagens betrokken waren bij een spin in de eerste bocht. Hoerr en Kranz mogen volgende week vanaf pole beginnen in de LMP3-klasse.

Uitslag kwalificatierace 24 uur van Daytona