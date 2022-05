Catsburg is een echte duizendpoot als het gaat om de autosport. De 34-jarige Nederlander wisselt regelmatig GTE-wagens, GT3-wagens en TCR-auto’s met elkaar af. Sinds enkele jaren rijdt hij in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap voor Corvette Racing. De Corvette C8.R werd gebouwd voor de GTE-klasse, maar de ontwikkelingen in de enduranceracerij volgen elkaar snel op. In IMSA nam men afscheid van GTLM (waar de GTE-auto’s in actief zijn) en werden alle deelnemers geacht met een GT3-spec aan de start te komen in GTD-Pro.

Corvette heeft momenteel geen echte GT3-wagen en dus moest de C8.R aangepast worden om toch mee te kunnen doen in IMSA. Wat is het verschil tussen de beide reglementen? “Mensen overschatten het verschil tussen GTE en GT3”, zegt Catsburg in gesprek met Motorsport.com. “In ons geval moest het differentieel aangepast worden, heb je meer gewicht en gebruik je andere banden. Dat zijn de belangrijkste verschillen. Als coureurs moeten we omgaan met banden die minder grip hebben en sneller slijten. Daarnaast hebben we in GT3-trim ook ABS.”

"We hebben hard moeten werken aan de afstelling om de banden te laten werken", zegt Nick Catsburg over de omwenteling van GTE naar GT3. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Die aanpassingen hebben uiteraard invloed op de prestaties van de Corvette, maar het rijgedrag blijft grotendeels hetzelfde. “Als je dezelfde banden die we in de GTLM-klasse gebruikten ook onder een GT3-auto gooit en een beetje aan de afstelling werkt, dan kan een GT3-wagen net zo snel zijn. Het is echt te vergelijken.” Maar door die andere banden, die overigens wel geleverd worden door dezelfde bandenleverancier, moest de afstelling rigoureus aangepast. “Met de Michelins uit de GTLM-klasse zitten we nu helemaal buiten de window met de afstelling. We hebben echt hard aan de afstelling moeten werken om de banden te laten werken.”

Geen moeite met omschakelen

Catsburg, die met BMW al zegevierde in de 24 uur van Spa (2015) en de 24 uur van de Nürburgring (2020), had niet veel moeite met de omschakeling van de Corvette. “Ik ben van mezelf heel blij en ik heb gemerkt dat het een voordeel is”, aldus Catsburg. “Het is niet moeilijk om me aan te passen en dat maakt me als coureur beter. Ik zit veel achter het stuur van verschillende auto’s, ik werk met meer en verschillende mensen. Daar zit voor mij geen nadeel aan, ik voel me daardoor beter.”

Na zijn programma met Corvette komt Catsburg dit seizoen ook voor Hyundai aan de start in FIA ETCR, rijdt hij voor Rowe Racing in de GT World Challenge Europe en komt hij begin juni met dat team ook weer aan de start in de 24 uur van de Nürburgring.