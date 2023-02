Glickenhaus niet welkom in IMSA: “Grote schade geleden”

Glickenhaus leeft al enige tijd op gespannen voet met de IMSA-organisatie onder leiding van president John Doonan. Zijn team mag niet meedoen in de IMSA-races, waaronder de 24 uur van Daytona, omdat de organisatie strikte regels heeft over wat precies een ‘fabrikant’ genoemd wordt. Volgens de reglementen van IMSA moet een deelnemende fabrikant per jaar 2.500 auto’s produceren. Glickenhaus stelt echter dat het buitensluiten van zijn team volgens de Amerikaanse wet ‘illegaal’ is. Hij stelt dat zijn bedrijf door de ‘idiote’ beslissing van IMSA flinke financiële verliezen geleden heeft nadat de organisatie in eerste instantie openstond voor de komst van Glickenhaus.

“Het heeft financieel grote impact op ons programma”, zegt Glickenhaus, die momenteel een wagen ingeschreven heeft voor het WEC-seizoen en met een tweede in actie hoopt te komen tijdens de 24 uur van Le Mans. “We kunnen onze Amerikaanse sponsoren niet bedienen. Als we in IMSA kunnen racen, kunnen we ook onze sponsoren daar gebruiken en die zijn er genoeg. We hebben enorme financiële verliezen geleden. Ik race omdat ik gek ben van deze sport, ik kan het me veroorloven. Ik doe het persoonlijk, niet vanuit zakelijk perspectief, maar uiteindelijk gaan mijn aandeelhouders ook roepen dat het genoeg is. Dan laten ze mij niet mijn gang gaan. Als het gebeurt, dan zien we het wel. Maar als ik in IMSA zou racen, had ik veel meer kans om ook door te gaan in WEC.”

Glickenhaus heeft naar eigen zeggen in de zomer van 2020 garanties gekregen dat hij met de 007 LMH zou mogen meedoen in IMSA. Ook stelt de teambaas dat het hele project niet van de grond was gekomen als van meet af aan duidelijk was dat Glickenhaus niet welkom was in IMSA. “Ons werd verteld dat we konden racen in IMSA en dat was ook een voorwaarde om te starten met dit project, we waren niet doorgegaan als er geen groen licht was”, aldus Glickenhaus. “Er zijn mensen bij WEC en ACO die weten dat mijn claims correct zijn, zij zijn ook heel teleurgesteld vanwege deze gang van zaken.”

Glickenhaus heeft in gesprek met Motorsport.com bevestigd dat het aanspannen van een rechtszaak nog altijd tot de opties behoort. “Dat wil ik niet doen om er zomaar een rechtszaak van te maken, maar ik begrijp niet wat erop tegen is om deze auto toe te laten. Het is een illegaal standpunt.”

Motorsport.com heeft IMSA benaderd voor commentaar.