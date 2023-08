Op het circuit van Road America was het de bedoeling dat de #31 Whelen Engineering Cadillac Racing met Alexander Sims en Pipo Derani van pole-position zou beginnen, maar vanwege een crash van Sims in de warm-up moest er flink gesleuteld worden aan de GTP. Zij moesten achteraan aansluiten, maar stonden wel aan de start van de race van 2 uur en 40 minuten. Hierdoor ging de pole naar Matt Campbell en Felipe Nasr in de #7 Porsche Penske Motorsport terwijl Renger van der Zande en Sébastien Bourdais in de #01 Cadillac Racing op de eerste startrij stonden. Tijmen van der Helm en Mike Rockenfeller schoven op naar de achtste startplek met de #5 JDC Miller MotorSports Porsche 963. Zij schoven echter nog een plek op door een opmerkelijk incident in de opwarmronde: Connor de Phillippi schoot van de baan in de #25 BMW M Team RLL en moest achteraan aansluiten.

Als gevolg daarvan begon de klok met aftellen achter de safety car, maar uiteindelijk werd het veld dan losgelaten. Het zou niet lang duren voordat het van kwaad tot erger ging voor De Phillippi, die niet alleen de eerste maar ook de tweede caution van de dag veroorzaakte binnen tien minuten. Hij schoot met de BMW van de baan in de beruchte Kink, schampte de muur en kreeg zijn GTP vervolgens niet meer aan de praat.

Bij de herstart leek Rockenfeller te ambitieus in de run naar bocht vijf: hij zette de Porsche aan de binnenkant van de #24 BMW van Phillip Eng, maar daar was geen ruimte en de twee raakten elkaar. De schade viel mee, maar Eng verloor veel terrein doordat hij wijd geduwd werd. De wedstrijdleiding greep echter niet in en liet het moment onbestraft. Vooraan zat Campbell prima in zijn vel en hij reed ronde na ronde steeds verder weg van Bourdais en Colin Braun. Na een uur kwam Bourdais binnen om het stuur aan Van der Zande te overhandigen terwijl Van der Helm het stuur van Rockenfeller overnam voor de ruim anderhalf uur die nog resteerden.

Van der Helm kwam al snel in duel met Ricky Taylor in de Acura, maar de Amerikaan maakte een fout en opende zo de deur voor de opvallend gele Porsche om de virtuele vierde plaats te pakken. Van der Zande moest in de Cadillac zijn derde plek afstaan aan Tom Blomqvist in de #60 Meyer Shank Racing Acura. Ook Taylor schoot voorbij aan Van der Zande, die daardoor buiten het podium viel en genoegen moest nemen met de vierde plaats. Van der Helm sloot aan op de vijfde plek. De zege ging uiteindelijk naar de #7 Porsche van Nasr en Sims, die in de slotfase wel wat druk voelden van Blomqvist. Taylor werd derde.

In de LMP2-klasse begon Giedo van der Garde samen met John Falb van de zevende plaats aan de race op Road America. Er waren nog wat zorgen om Van der Garde, aangezien hij bij een crash in de vrije training enkele 'grote kneuzingen' aan zijn ribben had opgelopen, zo liet hij op sociale media weten. "Maar omdat ik nog nooit geluk heb gehad in de Verenigde Staten, moet ik wel racen. Het ziekenhuis heeft me verteld dat ik er klaar voor was, dus vooruit maar", aldus de Nederlander. Falb reed prima stints en overhandigde het stuur aan Van der Garde, die de race mocht finishen. Ondanks zijn blessure reed de voormalig Formule 1-coureur namens TDS Racing naar een keurige tweede plaats. Ze moesten de zege aan Paul-Loup Chatin en Ben Keating laten. In de GTD-klasse wist Kay van Berlo dat hij met Alan Metni in de #91 Porsche dat hij voor een lastige uitdaging stond om het podium te bereiken. Uiteindelijk zat er niets meer in dan de negende plek voor de enige Nederlander in de GTD-klasse.

