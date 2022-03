Chip Ganassi wint 12 uur van Sebring, GTD-succes voor Catsburg

Het gevecht tussen de Cadillacs en de Acura’s duurde de hele race. De #01 Chip Ganassi Cadillac van onder andere Renger van der Zande startte van pole-position, maar moest in de eerste ronde al naar binnen met problemen in de transmissie. In het eerste deel van de race, overdag onder de hete zon in Florida, waren het de Acura’s die de toon zetten, maar in een lange groene periode pakte de tweede Ganassi de kop. Richting het einde van de race kwamen de Acura-rijders steeds meer in de problemen.

Will Stevens reed op een verkeerde wijze de pitstraat in, wat hem een drive-through kostte en de winnaar van de 24 uur van Daytona, Meyer Shank Racing, raakte in botsing met de #31 Whelen Engineering Cadillac. De #02 reed ver op kop, maar aan het einde werd het nog spannend. Bamber raakte twee keer betrokken bij incidenten met langzamere wagens in de laatste anderhalf uur en verloor zo de leiding aan Richard Westbrook in de JDC-Miller Cadillac. Uiteindelijk was het toch Bamber die als eerste over de streep kwam.

In de LMP2 reed Racing Team Nederland een tijd aan de leiding, nadat Juan Pablo Montoya in de Dragonspeed-Oreca vanaf de eerste plaats er hard afging. Door pech met meerdere neutralisaties verloren de mannen in het geel een ronde, maar uiteindelijk pakten ze een mooie tweede plaats. PR1/Mathiasen Motorsports won de race met Mikkel Jensen, Ben Keating en Scott Huffaker. In de LMP3 ging de eer naar Sean Creech Motorsports.

GTD Pro: Catsburg zegeviert met Corvette

Nederlands succes was er in de GTD Pro. Zoals altijd was het een fel gevecht in de klasse dat de hele race duurde, en Corvette was het team dat de felle strijd won. Nicky Catsburg hoorde bij het team van de winnende #3, samen met Jordan Taylor en Antonio Garcia pakte hij de zege in de autosportklassieker. TR3 Racing Lamborghini werd tweede en de Weathertech Mercedes pakte de derde plaats. In de Pro-Am GTD-klasse won het team van Cetilar, ondanks veel incidenten die het team meemaakte.