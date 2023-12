Massa stapt in LMP2 van Riley Motorsports voor 24 uur van Daytona

Eerder dit jaar testte Felipe Massa al in een Ligier LMP3 op Daytona International Speedway en zal 27 januari aan de start staan van het hoogtepunt van het IMSA-kampioenschap, de 24 uur van Daytona. Het is voor de 42-jarige Massa de eerste keer dat hij deelneemt aan deze race. Hij zal de LMP2-bolide van Riley Motorsports delen met landgenoot Felipe Fraga, Josh Burdon en Gar Robinson.

"Ik heb altijd geprobeerd om in mijn carrière deel te nemen aan een van deze races en het zal de eerste keer zijn dat ik in de 24 uur van Daytona rijd, samen met Riley Motorsports", zegt Massa op sociale media. "Het is een heel geweldig en belangrijk team hier in de Verenigde Staten, dus ik wil Gar Robinson graag bedanken voor de uitnodiging, samen met mijn vriend Felipe Fraga. We racen al in de [Braziliaanse] stockcar en het zal de eerste keer zijn dat we samen racen voor dit grote team." Massa is ook blij dat hij de auto met Burdon deelt. "We gaan hier met vier coureurs racen, ik ben erg blij. Ik weet zeker dat het een fantastische ervaring zal worden voor mij om in deze belangrijke race te rijden."

Massa is de nieuwste voormalig F1-coureur die zich aan de startgrid van deze editie van de 24 uur van Daytona voegt. Eerder maakte Wayne Taylor Racing with Andretti bekend dat Indy 500-winnaar Marcus Ericsson en F1-kampioen Jenson Button deelnemen aan de race. Ericsson en Button doen dat echter in de topklasse van het IMSA, de GTP. De twee oud-F1-coureurs rijden wel namens hetzelfde team, maar delen niet dezelfde Acura ARX-06 GTP. Button zal in de #40 Acura stappen en die auto met Jordan Taylor, Louis Delétraz en Colton Herta delen. Ericsson zal in de #10 GTP stappen van hetzelfde team en krijgt daar de ervaren Ricky Taylor, Filipe Albuquerque en Brendon Hartley naast zich.

Even leek het erop dat de grid niet alleen maar uit oud-Formule 1-coureurs zou bestaan, maar ook een huidig F1-coureur. Hetzelfde WTR with Andretti zou namelijk interesse hebben gehad in Williams-coureur Alexander Albon. Hoewel de Britse Thai het wel zag zitten en steun kreeg van Williams, bleek het logistiek gezien geen mogelijkheid.