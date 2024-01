Het gaat een spannende tijd worden voor de toekomst van het circuit van Laguna Seca. Het circuit moet vrezen voor hun voortbestaan nadat een groep omwonenden zich verenigd hebben in de Highway 68 Coalition. Zij zijn naar de rechter gestapt en willen dat het circuit hun activiteiten staakt. Monterey County is de eigenaar van het circuit en is het niet eens de ingebrachte argumenten, het laat in een eerste reactie dan ook weten dat er een gunstige uitspraak wordt verwacht. "Het is jammer dat bepaalde individuen een klacht tegen de County hebben ingediend over de activiteiten op Laguna Seca. Wij erkennen geen van de beschuldigingen", verklaart een woordvoerder tegenover sfgate.com.

De Highway 68 Coalition is met name bezorgd over het geluidsoverlast en de verkeerssituatie rondom het circuit. Zij zien dat het aantal evenementen enorm gegroeid is en dat daarmee de overlast ook groter is. Ook de manier waarop er met water wordt omgegaan past volgens de groep niet in de huidige tijd. Tot slot maken de omwonenden zich zorgen over de groei van de kampeerplaatsen rondom het parcours. Ook de Friends of Laguna Seca worden aangeklaagd. In een reactie op de zaak zijn zij wat milder dan de County, al kunnen zij zich alleen vinden in de klachten over het geluids- en verkeersoverlast. "Wij wonen ook in de buurt en delen de klachten over het geluid en het verkeer", vertelt Ross Merrill, de president van de FLS. "Ons team met ervaren zakenmensen en leiders uit de gemeenschap zijn gemotiveerd om daar stappen in te zetten om zo in de toekomstig succes en inkomsten te genereren voor de Monterey County."

Merill legt daarnaast uit dat de FLS al veel doet om de overlast te verminderen, maar dat zij niet alle mogelijke middelen daarvoor kunnen inzetten. "We zijn gebonden aan een overeenkomst waarin staat hoe we de historische Laguna Seca Recreational Area mogen gebruiken en aan de regels over hoeveel geluid en publiek we mogen trekken", aldus de Amerikaan, die benadrukt dat er hard gewerkt wordt aan oplossingen. "We zijn contractueel verplicht om te investeren in de faciliteiten en de infrastructuur. Ook moeten we een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop het geluid zich verplaatst."

Naar verwachting gaat het nog even duren voordat de rechtbank zich over de zaak buigt. Het gaat daarom zo goed als zeker voor de in 2024 geplande evenementen nog geen veranderingen zorgen. De IMSA-race in april en de IndyCar-race in juni staan zodoende niet op losse schroeven.