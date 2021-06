Magnussen en Van der Zande begonnen hun eerste gezamenlijke campagne bij Chip Ganassi Racing met drie vijfde plaatsen op rij. Voor de vierde race van het seizoen, die verreden werd op het stratencircuit in Belle Isle Park, kwalificeerde Magnussen de auto met startnummer 01 naar de pole-position. De Deense voormalig Formule 1-coureur nam vervolgens ook de start voor zijn rekening in de Cadillac DPi, waarbij hij de leiding behield voor de Cadillacs van Derani (Action Express Racing) en Tristan Vautier (JDC-Miller MotorSports).

Ganassi en AXR bleken duidelijk de sterkste teams in Detroit. Magnussen en Derani reden makkelijk weg bij de rest van het veld, terwijl eerstgenoemde zelf een gat wist op te bouwen naar de bolide van AXR. Halverwege de 1 uur en 40 minuten durende race bezochten beide heren de pits voor de eerste stop en een rijderswissel. Van der Zande zag Nasr vervolgens weer tot op anderhalve seconde naderen. Een late neutralisatie leidde tot een drie minuten durende sprint naar de finish, maar aan het front zou niets meer veranderen.

Van der Zande en Magnussen behaalden dus hun eerste zege als teamgenoten in het IMSA-team van Chip Ganassi Racing, op een halve seconde gevolgd door Nasr en Derani. De derde podiumplaats kwam uiteindelijk terecht bij Ricky Taylor en Filipe Albuquerque. Het duo van Wayne Taylor Racing verrichte uitstekend werd in de ronden voor en na de pitstop, waarmee hij Oliver Jarvis en Harry Tincknell van Mazda naar de vierde plek verwezen in de DPi-klasse. Vautier en Loic Duval werden namens JDC Miller vijfde, Dane Cameron en Olivier Pla kwamen in de Acura van Meyer Shank Racing als zesde over de finish.

Straf geeft doorslag in GTD-klasse

Op het krappe stratencircuit van Detroit kwamen naast de DPi-klasse ook de GTLM en de GTD in actie. In de sterkste GT-klasse deden alleen twee Corvettes mee. Daarbij rekenden Tommy Milner en Nick Tandy af met Antonio Garcia en Jordan Taylor. Richard Heistand en Jeff Westphal bleken de sterksten in de GTD. Het duo in de Carbahn Peregrine Racing Audi R8 bleef Ross Gunn en Roman de Angelis in de Heart of Racing Aston Martin Vantage voor, maar werd na afloop van de race gestript van de overwinning. Het team zou zich niet hebben gehouden aan de minimale tijd voor het bijtanken in de pits. Gunn en De Angelis erven hierdoor de overwinning, voor de Grasser Racing Lamborghini Huracan van Mikhail Goikhberg en Marco Mapelli.

Uitslag IMSA Detroit