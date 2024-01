Daytona 24h Roar: Porsche verslaat BMW in eerste IMSA-testsessie

Tandy – samen met Mathieu Jaminet, Kevin Estre en Laurens Vanthoor piloot van de #06 Penske Porsche 963 – legde de roadcourse van de Daytona International Speedway af in een snelste ronde van 1.35.617. De Engelsman bleef in de GTP-klasse de door RLL gerunde #24 BMW M Hybrid V8 met achter het stuur Augusto Farfus 0.035 seconden voor.

De zuster-BMW (#25), bestuurd door Nick Yelloly werd derde, terwijl Alex Palou, in Daytona teamgenoot van tweevoudig winnaar Renger van der Zande, in de #01 Cadillac V-Series.R van Chip Ganassi Racing vierde werd.

Tijmen van der Helm kwam zelf niet in actie met de #85 Porsche 963 van JDC-Miller MotorSports, maar zijn teamgnoot Richard Westbrook klokte de negende tijd. Nick Catsburg werd in de #04 Corvette Z06 GT3.R 43ste, terwijl Indy Dontje met de #57 Mercedes AMG GT3 uitkwam op P54.

De testsessie werd twee keer onderbroken. De eerste keer gebeurde dat vlak voor het halve uur om brokstukken van een crash in Bocht 4 op te ruimen en twintig minuten voor het einde ging het opnieuw mis toen een deelnemer spinde in Bocht 5. De Rolex 24 at Daytona wordt volgend weekend verreden.

Uitslag Roar Before the 24