Catsburg wint Daytona ondanks positieve test Garcia: "Best heavy"

Door het verdwijnen van Porsche als fabrieksteam mondde de strijd in GT Le Mans, de klasse voor GTE-wagens, uit in een strijd tussen Corvette en BMW. De gele brigade trok aan het langste eind en maakte komaf met de reeks Daytona-zeges van BMW. Nicky Catsburg, Antonio Garcia en Jordan Taylor pakten de zege in de #3 Corvette C8.R voor teamgenoten Tommy Milner, Nick Tandy en Alexander Sims.

De winnende Corvette-crew moest er wel hard voor werken, want tijdens de race werd bekend dat Garcia positief had getest voor COVID-19. Daardoor moesten Catsburg en Garcia de laatste zes uren als duo afwerken. Een lastige klus dus, maar het maakte de eerste Corvette-zege voor Catsburg er alleen maar mooier op. Catsburg legde vorig jaar al de endurance-races af met het team, maar hun vijf overwinningen behaalden GTLM-kampioenen Garcia en Taylor toen als duo in de kortere IMSA-races.

"Deze race winnen betekent enorm veel. Vorig jaar trok ik naar Corvette en wonnen ze titels en races, maar elke keer ik erbij was wonnen we niet. Dus ik ben heel blij dat het nu wel is gelukt", aldus Catsburg. "Het team en de rijders deden het geweldig, we hadden een mooie strategie en de C8.R was geweldig. Ik ben hier heel erg trots op. Het was super cool om de hele race met onze teamgenoten in de #4 te kunnen racen. Ik heb 's nachts enkele stints gereden tegen Sims, die ik nog goed ken van voor Corvette [als teamgenoten bij BMW] en ik had ook een leuk gevecht met Philipp Eng."

"Daar draait GTLM om, close racing met de beste rijders ter wereld. Het was erg leuk om daar deel van uit te maken en daarom is het jammer dat we afscheid moeten nemen van die klasse", vervolgde Catsburg, die doelt op het feit dat de GTE-wagens volgens jaar worden vervangen door GT3-auto's in de Amerikaanse topklasse voor GT's.

Catsburg en Taylor moesten door het afhaken van Garcia dus de race als duo afmaken en dat terwijl de meeste teams in Daytona zelfs over vier rijders beschikten, wat best pittig bleek. "Ik denk dat dat na het zeventiende uur gebeurde", getuigde de Amersfoorter. "Jordan en ik moesten als duo de rest van de race afmaken. Ik was eerlijk gezegd al moe na mijn driedubbele stints. Wij waren al een van de weinige crews met drie rijders en toen waren we nog maar met twee. Dat was best heavy. In de slotfase vroeg ik of ik nog een triple stint zou moeten doen en het antwoord was ja. Toen dacht ik eerst: 'O nee, hier gaan we weer.' Maar we hebben het tot een goed einde gebracht. We hebben ook veel steun gehad van onze fysio, dus ik voelde me nog vrij fit."

Nu Catsburg zijn eerste dikke vis binnen heeft gehaald als Corvette-coureur hoopt hij natuurlijk op meer. Catsburg won eerder al de 24 uur van Spa-Francorchamps en die van de Nürburgring en hoopt zijn lijstje van de grote enduranceraces helemaal af te vinken. "Ik heb altijd al gedroomd van racen in Amerika. Deze grote race hebben we nu binnen en hopelijk volgen er nog meer. Je hebt Le Mans, Spa, Daytona en Sebring en nu heb ik er daar al een paar binnen. Hopelijk winnen we ook in Sebring en later dit jaar Le Mans. Ik ben alvast blij dat ik deze uit het lijstje kan afvinken."