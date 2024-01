Bourdais: Cadillac niet de favoriet voor de 24 uur van Daytona

Het sterrenteam kwalificeerde zich eerder in de #1 Cadillac V-Series.R op de tweede plaats achter de #31 Cadillac van Pipo Derani, Tom Blomqvist en Jack Aitken. De eerste Porsche 963 vinden we pas terug op de derde plaats, maar Bourdias is er in de voorbeschouwing op de race als de kippen bij om de favorietenrol af te schuiven.

"We zijn snel genoeg. We kunnen een snelle ronde rijden, dat hebben we in alle sessies en in de kwalificatie gezien", aldus de Fransman. "Maar we hebben de lichtste en minst krachtige auto, en we weten dat op Daytona vermogen belangrijk is. Vermogen heeft een groot effect op de dynamiek van de race, vooral in de slotfase. We hebben al zo vaak gezien dat deze race uitdraait op een shoot-out in de laatste 30 minuten of zo, en in dat scenario heb je echt vermogen nodig. Het is waarschijnlijk de auto met het meeste vermogen die als winnaar uit de bus komt - en dat zijn wij niet."

Een opmerkelijke uitspraak omdat Cadillac in de kwalificatie bewees over de snelste auto’s te beschikken. Maar schijn bedriegt, zegt Bourdais. "In de interacties die ik op het circuit heb gehad met de andere auto's, heb ik gemerkt dat we helemaal niet zo goed zijn op het gebied van topsnelheid. De Porsche ziet er echt sterk uit. Ik zat een paar keer vlak achter ze, dook er dan naast om ze in te halen, maar ik had op die momenten geen extra vermogen en dus moest ik weer terugzakken."

Foto door: Alexander Trienitz #3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R van Sebastien Bourdais, Renger Van Der Zande

De V-Series.R van Cadillac rijdt op Daytona met het LMDh-basisgewicht van 1030 kg onder de Balance of Performance. Ter vergelijking: De Acura ARX-06 weegt 1072 kg, de Porsche 963 1051 en de BMW M Hybrid V8 1031 kg.

Daar staat tegenover dat de Cadillac maximaal maar 510 kW of 684 pk mag leveren, minder dan de 520 kW (697 pk) voor de Acura, 519 kW (696 pk) voor de Porsche en 514 kW (689 pk) voor de BMW.