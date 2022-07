BMW gebruikt oude DTM-krachtbron voor nieuwe M Hybrid V8 LMDh

BMW deed de afgelopen maanden behoorlijk geheimzinnig over de keuze voor de motor in de nieuwe LMDh-machine, maar het was een publiek geheim dat het ging om de krachtbron die in 2017 en 2018 nog gebruikt werd in de M4 DTM. Die motor was niet meer bruikbaar toen het reglement in 2019 veranderde. In een nieuwe update over het LMDh-programma van BMW is nu bevestigd dat het inderdaad gaat om deze motor die bekendstaat als de P66/3. Het is een injectiemotor met een capaciteit van 4 liter.

BMW maakte eerder bekend dat de nieuwe wagen de M Hybrid V8 gaat heten. Ulrich Schulz, de ontwerper van de aandrijflijn bij BMW, zegt: “We hebben in de evaluatie ook gekeken naar de P48 motor die we gebruiken in de BMW M4 DTM in 2019 en de P63 achtcilinder turbomotor die we gebruikten in de M8 GTE. Met beide motoren was er geen garantie dat ze geschikt zouden zijn, het gewicht van de P63 was ook een nadeel.” Volgens Schulz kon BMW teruggrijpen op de ervaring die het opdeed in de Formule 1 toen de interne verbrandingsmotoren uitgerust moesten worden met hybride-componenten. De LMDh-aandrijflijn moet in de toekomst ook functioneren als hybride. Dat systeem wordt ontwikkeld door Williams Advanced Engineering, Bosch en Xtrac.

De nieuwe motor is al een keer opgestart in de M Hybrid V8. Het testwerk begint later deze zomer op Varano, het circuit vlakbij chassisbouwer Dallara. Rahal Motorsport gaat in 2023 twee wagens runnen in het IMSA-kampioenschap. Het Duitse merk staat echter ook open voor deelname aan het WEC. Dat zou op zijn vroegst gebeuren in 2024.