BMW boekt dubbelzege in IMSA Indianapolis, pech voor Van der Zande

Nadat IMSA vorig jaar terugkeerde op Indianapolis Motor Speedway voor een 'korte' race van 2 uur en 40 minuten, kreeg de zogenaamde Battle of the Bricks dit jaar de status van een endurancerace over 6 uur. Zaterdag deden Renger van der Zande en teamgenoot Sébastien Bourdais alvast goede zaken door pole-position te pakken in de #01 Ganassi Cadillac V-Series.R. De andere Nederlanders in de GTP-klasse, Bent Viscaal (Proton Porsche) en Tijmen van der Helm (JDC-Miller Porsche), mochten de race vanaf respectievelijk de negende en elfde positie aanvangen.

De hoofdrolspeler van de eerste helft van de race was echter niet een van de teams, maar het weer. Door forse regenval en plassen op de baan werd er een uur lang achter de safety car gereden, voordat de omstandigheden beter werden en het asfalt langzaam maar zeker opdroogde. Halverwege de race werden de slicks dan ook gemonteerd en op dat moment ging het nog crescendo voor Van der Zande en Bourdais, die in hun Cadillac aan de leiding van de race reden - en zo alvast wat belangrijke punten scoorden voor het endurance-kampioenschap. Ook met nog zo'n anderhalf uur voor de boeg deed Van der Zande nog mee in de strijd om de zege, toen hij het stuur overdroeg aan Bourdais voor de laatste stints.

Daarin ging het al vroeg mis voor de Fransman, die in zijn outlap tegen een lekke achterband aanliep en vervolgens een hele ronde langzaam terug moest rijden naar de pits. Bourdais en Van der Zande waren uitgeschakeld voor de overwinning en zouden uiteindelijk op drie ronden achterstand als achtste eindigen. De #40 Wayne Taylor Racing Acura nam vervolgens de leiding, totdat BMW in de slotfase kwam aanstormen. Met nog 47 minuten te gaan ging Philipp Eng in de #24 Team RLL BMW voorbij aan Louis Deletraz om de leiding over te nemen en die zou de Oostenrijker ook niet meer weggeven. Eng en teamgenoot Jesse Krohn behaalden zo de tweede IMSA-zege van BMW in de GTP-klasse.

Teamgenoten Nick Yelloly en Connor de Phillippi maakten het feest voor BMW M Team RLL compleet door de bolide met startnummer 25 als tweede over de finish te sturen. Porsche Penske Motorsport completeerde het podium met de #6 van Mathieu Jaminet en Nick Tandy. Ook op de vierde positie eindigde een Porsche. Phil Hanson, Richard Westbrook en Van der Helm stuurden de #85 JDC-Miller Porsche als vierde over de finish, terwijl Deletraz en Jordan Taylor de top-vijf voltooiden in de #40 Wayne Taylor Acura. De derde Nederlander in de GTP-klasse, Viscaal, eindigde met teamgenoten Alessio Picariello en Gianmaria Bruni op de zevende positie in de #5 Proton Porsche.

Geen Nederlands succes in GTD Pro en GTD

Daar waar de Nederlanders in de GTP-klasse er niet in slaagden om succes te boeken in Indianapolis, gold dat eveneens voor onze landgenoten in de overige IMSA-klassen. De LMP2 moest het zelfs doen zonder Nederlandse deelnemer. Het dagsucces in deze klasse was voor TDS Racing, dat met Hunter McElrea, Mikkel Jensen en Steven Thomas de zege opeiste. In de GTD Pro-klasse eindigden Nick Catsburg en Tommy Milner slechts als elfde in de #4 Corvette Z06 GT3.R. De overwinning was voor de #77 AO Racing Porsche van Michael Christensen en Laurin Heinrich. Tot slot zegevierden Jan Heylen, Elliott Skeer en Adam Adelson namens Wright Motorsports Porsche in de GTD-klasse. Indy Dontje werd in deze klasse vijfde namens Winward Mercedes, terwijl Kay van Berlo in dienst van KellyMoss by Riley Porsche als achtste eindigde.

Het IMSA-seizoen wordt volgende maand op 12 oktober afgesloten met Petit Le Mans, een 10-uursrace op Road Atlanta.

Uitslag IMSA 6 uur van Indianapolis