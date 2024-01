Palou weer teamgenoot Van der Zande voor 24 uur van Daytona

Daarmee is de line-up van het team van Chip Ganassi Racing, dat met de Cadillac V-Series.R deelneemt aan de 24 uur van Daytona, compleet. Alex Palou is de vierde rijder in de #01 Cadillac Racing en zal naast Renger van der Zande ook nog zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en Sebastien Bourdais als teamgenoten naast zich hebben. Palou nam in 2022 ook al deel aan de 24 uur van Daytona, toen nog in de Cadillac DPi-V.R. Ook toen was de Spanjaard teamgenoot van Van der Zande. Hij zal echter hopen dat het dit keer wel op een succes uitloopt, aangezien zij in 2022 slechts veertiende werden na contact van Bourdais met José Maria Lopez.

"Ik ben erg enthousiast om terug te keren naar Daytona, nadat ik in 2022 met het team in het DPi-tijdperk heb gereden", zegt Palou. "Ik kan niet wachten om achter het stuur te kruipen van de auto met het nieuwe hybridesysteem en het zal een geweldige manier zijn om het jaar af te trappen met zo'n fantastisch team en zulke goede teamgenoten. Ik heb het voorrecht gehad om met Scott, Sebastien en Renger te racen en ik weet zeker dat we met alle voorbereiding en kennis die het team heeft, kunnen strijden voor de overwinning en misschien eind januari een nieuw horloge mee naar huis kunnen nemen."

Palou is de nieuwste toevoeging aan de indrukwekkende deelnemerslijst voor de beroemde langeafstandsrace, die plaatsvindt op de road course van de Daytona International Speedway en al sinds 1966 georganiseerd wordt. Eerder werd al bekend dat oud-Formule 1-coureurs Jenson Button en Marcus Ericsson deelnemen aan de race. Zij stappen in bij Wayne Taylor Racing with Andretti in de GTP-klasse. Ook oud-F1-coureur Felipe Massa staat op de startgrid van de 24 uur van Daytona, maar hij racet in de klasse onder de GTP, de LMP2. De Braziliaan vertegenwoordigt dan het team van Riley Motorsports. Voor Palou zijn er nog meer bekende namen op de deelnemerslijst, aangezien IndyCar-coureurs Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist ook van de partij zijn. Zij nemen het echter niet direct op tegen de regerend IndyCar-kampioen, aangezien de Arrow McLaren-coureurs in de LMP2-klasse racen.

In de GTP-klasse is Van der Zande een van de twee Nederlandse deelnemers. Bij JDC-Miller MotorSports stapt Tijmen van der Helm in. Vooralsnog zijn er in de LMP2-klasse geen Nederlandse deelnemers te vinden. In de twee verschillende GT-klassen wel. Nicky Catsburg hoopt zijn succesvolle 2023 een vervolg te geven in de #4 Corvette Racing. Hij doet dat in de GTD Pro-klasse. Bij de GTD's is Larry ten Voorde, tweevoudig Porsche Supercup-kampioen, van de partij. Hij verruilt de Porsche 911 GT3 Cup (992) voor de Porsche 911 GT3 R (992) van MDK Motorsports.