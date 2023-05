Acura klaar voor 24 uur van Le Mans, maar heeft nog geen plannen

Acura, dat met een chassis van ORECA deelneemt aan de GTP-klasse van het IMSA-kampioenschap, genoot een sterke start van het Hypercar-tijdperk met de zege en tweede plek in de 24 uur van Daytona. Meyer Shank Racing kreeg wel nog een straf omdat het rommelde met de bandendruk, maar mocht de overwinning houden. Sindsdien zijn de resultaten door crashes tegenvallend te noemen.

De Acura ARX-06 is gemaakt naar de LMDh-reglementen en kan vooralsnog concurrenten als Cadillac en Porsche achter zich laten. Laatstgenoemde merken nemen in juni deel aan de 24 uur van Le Mans, waar ze met de LMH voor de zege willen gaan. Acura stelt dat het merk gereed is om ook naar het Circuit de la Sarthe te gaan om zich in die strijd te mengen, maar de situatie is ingewikkeld omdat Acura enkel een Amerikaans merk is. Het in de Verenigde Staten gevestigde concern Honda Performance Development (HPD) heeft sterke banden met het Japanse moederbedrijf, maar alleen Honda Motor Co. kan beslissen over de internationale activiteiten van het merk in bijvoorbeeld de Formule 1, MotoGP of Le Mans.

Gevraagd of hij het frustrerend vindt dat de Acura ARX-06 dit jaar niet naar Le Mans gaat, antwoordt HPD-president David Salters: "Ja en nee. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Het [de 24 uur van Le Mans] is een heel ander beestje, dus dan moeten we wel leren. Je weet nooit waar je zult staan. Natuurlijk zouden we allemaal graag willen gaan, wie wil dat nou niet? Maar we zitten hier om ons te richten op de Verenigde Staten, dus laten we dat maar eerst doen. Dit betaalt de rekeningen! We moeten deze auto's onder de knie krijgen. We praten met onze Honda-collega's in Japan en ze zijn behoorlijk geïnteresseerd. Ze zijn blij met wat we doen, maar omdat dit [deelname aan Le Mans] iets internationaals is, hebben wij het niet in de hand. Het gaat er dus om hoe Honda in Japan erover denkt. Het is een kwestie van het grotere plaatje, zij moeten dit uitzoeken."

Dat de Acura ARX-06 goed presteerde op de Daytona Road Course en Sebring geeft Salters het vertrouwen dat zij ook op Le Mans voor een goed resultaat zouden kunnen gaan. "Deze auto kan 24 uur overleven, wat het belangrijkste is in de langeafstandsracerij", zegt Salters. "En hij is niet langzaam. We hebben een goede auto gemaakt, we hebben er veel energie in gestopt. Een van de dingen waar ik het meest trots op ben, is dat de auto de bij de eerste poging al de 24 uur overleefde. Terwijl zaken als de aandrijflijn, het chassis, de elektronica en het hybridesysteem gloednieuw zijn. Als engineer geeft mij dat de meeste voldoening. En het was zeker geen geval van rondcruisen. Kijk naar het eerste uur van Sebring, dat was een soort sprintrace!"

Of Salters jaloers is op Porsche Penske Motorsport, dat met twee 963's aan het World Endurance Championship én het IMSA-kampioenschap meedoet? "Op dit moment benijd ik ze niet. Petje af voor hen, ze doen goed werk, want het was niet eenvoudig om de auto's op de grid te krijgen met de problemen in de toeleveringsketen. Het is met elke nieuwe auto een moeilijk verhaal geweest, en dit zijn onderhuids een soort LMP1's. En zij proberen er een hele vloot van te maken, wat behoorlijk lastig is."