Na maanden testen was het eindelijk tijd voor de 24 uur van Daytona, de eerste race met de nieuwe hybride GTP-bolides. Lang was onzeker of de wagens het qua betrouwbaarheid vol zouden houden. Voor sommige teams was deze vrees terecht. De #25 BMW verloor vroeg in de race veel ronden met een elektrisch probleem, en ook de #7 Porsche liep tegen technisch euvel aan. De wagens van Acura en Cadillac hadden de macht, samen met de #6 Porsche. In de tweede helft van de nacht kwamen er meer wagens in de problemen.

Bij het ingaan van de ochtend pakte Renger van der Zande in de #01 Cadillac met een sterke stint de leiding in de wedstrijd. De #60 Acura van Meyer Shank Racing was eigenlijk sneller, maar bij meerdere pitstops moesten er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. De andere kanshebbers waren de #02 Cadillac en de #10 Acura van Wayne Taylor Racing. De #10 leek een verloren race te rijden, maar door veel neutralisaties in de slotfase kwam de wagen terug in de ronde van de leider.

Na lang op kop te hebben gereden, werd de #01 Cadillac verschalkt bij een herstart. Zo kwam de #60 van Simon Pagenaud weer aan de leiding te liggen. In de slotfase ging ook de #10 Acura voorbij aan de Cadillacs. Richting het einde van de race liepen de Acura’s simpelweg harder dan de Caddy’s en zo werd het een 1-2 voor de Amerikaanse tak van Honda. Het is de tweede zege op rij voor Meyer Shank Racing, waar de Rolex-horloges dit jaar verdeeld gaan worden tussen Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud.

Fotofinish LMP2 na drama voor Nederlanders

In de LMP2-klasse deden Job van Uitert en Giedo van der Garde lang mee om de zege met de #35 TDS Racing-Oreca. De wagen lag regelmatig aan de leiding en leek de kop te pakken na de laatste herstart, maar Van Uitert maakte met nog minder dan twintig minuten te gaan contact met Ben Hanley en spinde. Daardoor eindigden de heren buiten het podium. Voor Rinus van Kalmthout zat de race er in de andere wagen van TDS al veel eerder op, na een crash van zijn teamgenoot. In de laatste ronden van de race ging Ban Hanley in de #4 Crowdstrike Racing aan de leiding, tot James Allen op het allerlaatste rechte stuk de aanval inzette en op de finishlijn de zege pakte in de #55 Proton Competition. Een echte fotofinish in een race van 24 uur. Het scheelde slechts 0.016 seconde. De #88 van AF Corse werd derde. In de LMP3 speelden de Nederlanders geen rol van betekenis. De zege in deze klasse ging naar de #17 van AWA.

Ook pech voor Dontje

In de GTD Pro-klasse was het zoals altijd een nek-aan-nek-gevecht gedurende de hele race. Maro Engel reed de #79 Mercedes als eerste over de lijn, voor de #3 Corvette en de #14 Lexus. In de GTD-klasse leek Indy Dontje lang een goede kans te maken om de race te winnen met Winward Racing. Na een crash van Lucas Auer tijdens de trainingen was er een nieuw chassis nodig. Dontje reed ijzersterke stints en pakte zelfs de leiding. In de slotfase maakte de #3 Corvette echter contact met zijn teamgenoot Phillip Ellis, die met een kapotte wagen terug moest naar de pitstraat. Dontje en zijn team eindigden als dertiende in de klasse. De overwinning in de GTD ging naar de #27 Aston Martin van Heart of Racing team, met de coureurs Roman de Angelis, Marco Sorensen, Ian James en Darren Turner. De wagen van Jeroen Bleekemolen was al vroeg uitgeschakeld door motorproblemen.

Uitslag 24 uur van Daytona