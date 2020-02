24u Daytona: Twee op een rij voor Van der Zande en WTR

Wayne Taylor Racing verdedigde in Florida de winst van 2019 met het kwartet Van der Zande, Kamui Kobayashi, Ryan Briscoe en Scott Dixon. De 58ste editie van de 24 uur van Daytona, de opener van het nieuwe IMSA-seizoen, mondde 's nachts uit in een strijd tussen hun blauw-zwarte Cadillac DPi en de knalgele JDC Miller Cadillac.

Met fenomenale nachtelijke stints pakte Kobayashi de leiding over en diepte Van der Zande die voorsprong verder uit. Een stop-and-go penalty voor Briscoe, die door het rode licht reed aan de uitgang van pits, leek nog even roet in het eten te gooien, maar in de laatste uren pakten de titelverdedigers de leiding weer terug. Uiteindelijk bracht Kobayashi de #10 met een voorsprong van een slordige minuut over de finish. De #77 Mazda finishte als tweede met Oliver Jarvis, Tristan Nunez en Olivier Pla voor de JDC Miller Cadillac van onder meer Sébastien Bourdais. De Acura Penske van Helio Castroneves werd vroeg in de race van de baan gekegeld door de tweede Mazda van Harry Tincknell. De tweede wagen met Juan Pablo Montoya aan het stuur kwam op vijf ronden achterstand als vierde over de finish.

In LMP2, een klasse met vijf Oreca's, was de zege voor de DragonSpeed-wagen van Hanley, Hedman, Braun en Newey.

BMW verslaat Porsche in GTLM

GTLM mondde uit in een een titanenstrijd tussen de door Rahal Letterman Lanigan gerunde #24 BMW M8 en de twee Porsches, die elkaar verschillende keren tegenkwamen op het circuit en enkele schitterende duels deurklink aan deurklink uitvochten. Na de laatste ronde pitstops had de BMW een kloofje van vier tellen op de #911 Porsche 911 van Nick Tandy en vijf tellen op de zusterwagen van Earl Bamber en Laurens Vanthoor. Bamber zette teamgenoot Tandy zwaar onder druk en kon van een foutje van de Brit profiteren om de tweede plek te grijpen. De BMW terugpakken zat er echter niet meer in. Jesse Krohn bracht de M8 naar de overwinning, die hij deelde met Johnny Edwards, Augusto Farfus en Chaz Mostert. Vanthoor, Bamber en Mathieu Jaminet moesten tevreden zijn met zilver voor Tandy, Fred Makowiecki en Matt Campbell. Nicky Catsburg eindigde met de nagelnieuwe Corvette C8.R op de vierde plaats na een bemoedigende vuurdoop voor de gele brigade.

In GTD was de zege opnieuw voor een Lamborghini-team. Het Paul Miller Racing van Madison Snow, Bryan Sellers, Corey Lewis en Andrea Caldarelli zegevierde voor de Grasser Lambo van Potter-Lally- Pumpelly-Mapelli. Het Belgische WRT van Dries Vanthoor, Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen en Daniel Morad was derde met de Audi R8 LMS.

Het Black Swan Racing van Jeroen Bleekemolen eindigde knap als vijfde nadat het vrijdagochtend een volledig nieuw chassis moest opbouwen na een zware crash de dag ervoor. Schade aan de diffuser van zijn Porsche 911 GT3R remde Bleekemolen in de laatste uren af.

Uitslag 24 uur van Daytona 2020