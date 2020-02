24u Daytona: Mazda pakt pole, Taylor crasht Acura

Jarvis noteerde een 1.33.711 met zijn Mazda DPi en was op dat moment bijna een halve seconde sneller dan zijn eerste achtervolgers: de Acura van Juan Pablo Montoya en de Mazda van teamgenoot Jonathan Bomarito. De concurrentie kreeg geen kans op een nieuwe aanval op de toptijd doordat Taylor in de Bus Stop-chicane in de bandenstapels eindigde. Taylor kon op eigen kracht uit de bolide stappen maar de #7 Penske had zware schade aan de voorzijde. Felipe Nasr eindigde daardoor als beste Cadillac op de vierde plaats, voor de equipe van Renger van der Zande. Daar nam nieuwe aanwinst Ryan Briscoe de kwalificatie voor zijn rekening.

In de GT Le Mans-klasse ging de strijd tussen twee Porsches. Beide wagens verbeterden het baanrecord maar uiteindelijk versloeg Nick Tandy in de #911 merkgenoot Laurens Vanthoor met slechts 0,049. Daarmee was de polesitter ruim drie tienden sneller dan de twee Corvettes. Nicky Catsburg start met teamgenoten Antonio Garcia en Jordan Taylor vanaf de derde plaats.

Ook in de GTD ging het baanrecord eraan, wederom door een Porsche. De 1.45.237 van Zacharie Robichon was ruim voldoende voor de pole. Hij bleef Jeff Westphal in de Scuderia Corse Ferrari 488 bijna een halve seconde voor. Steijn Schothorst noteerde in de Lamborghini Huracan de vijfde tijd. Jeroen Bleekemolen en zijn team kwamen niet tot een tijd na een zware crash in de training.

